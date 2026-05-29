Fondateur et ancien directeur du Théâtre du Chêne Noir, le metteur en scène Gérard Gelas adapte au théâtre l’une des œuvres phares de la littérature française du XVIIIème siècle : Zadig ou la Destinée. Sous sa direction, quatre comédiennes et comédiens s’emparent de « la profondeur intemporelle » du conte philosophique de Voltaire.

Paru en 1748, Zadig ou la Destinée nous entraîne dans les multiples péripéties d’un jeune philosophe qui, injustement condamné à mort par la justice de son royaume, la Babylone d’un Orient fantasmé, s’expatrie pour sauver sa vie. Lors de ce voyage propice à toutes sortes d’aventures et de mésaventures, le personnage rencontre l’amour, mais doit aussi faire face à de nombreuses épreuves. « Chaque rencontre [de Zadig] révèle les travers humains que Voltaire observe avec une ironie féroce : déloyauté, fanatisme, lâcheté, fascination pour le pouvoir et illusion des certitudes », fait observer le metteur en scène Gérard Gelas. Mais l’auteur éclaire aussi les forces lumineuses qui nous font tenir debout : l’amour, parfois heureux dans ses conséquences, l’amitié, refuge de nos secrets, et la quête persévérante de justice et de vérité. »

Une pensée libre

Interprétée, au Théâtre du Chêne Noir, par Thomas Fitterer, Heidi Johansson, Guillaume Lanson et Liwen Liang, cette adaptation de l’œuvre de Voltaire vise à donner naissance à une représentation accessible à toutes et tous (à partir de 12 ans) qui fait le lien entre notre époque et l’univers de fiction imaginé par l’auteur. Un imposant fauteuil en velours, deux paravents, deux timbales, un voile… Plongés dans un univers dépouillé au sein duquel se détachent des éléments de décor symboliques, les quatre comédiennes et comédiens ont travaillé à incarner « la précision jubilatoire de la langue voltairienne ». Cela, pour offrir aux publics d’aujourd’hui, « et particulièrement à la jeunesse », précise Gérard Gelas, « l’occasion de se confronter à une pensée libre, indomptable, qui échappe encore aux algorithmes et aux écrans omniprésents ».

Manuel Piolat Soleymat