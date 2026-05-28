La compagnie Silver Sérum explore la solitude, le besoin viscéral d’être vu et la fièvre d’exister dans une comédie douce-amère à l’esthétique surréaliste, écrite et mise en scène par Victoire Gatard.

Fantine (Anna Perrin-Thermes) vit recluse sur une île blanchâtre et brumeuse, hors du temps et du réel, pour échapper au sentiment de disparition qui la taraudait au milieu des autres. Elle occupe ses journées à des rituels absurdes pour ne pas disparaître. Son quotidien monochrome, hanté par des fantômes parfois farfelus, est bouleversé par l’arrivée accidentelle de Raya Pudley (Léa Simonnet), touriste égarée en kayak. Une relation faite d’attirance, de quiproquos et de dépendance se noue, jusqu’à l’effondrement. Fantine cherche l’affection, Raya Pudley cherche la sortie. Dans des dialogues tendres, naïvement oniriques, hautement symboliques, ingénus et parfois cruels, et grâce aux chansons mises en musique par Franck Levy, elles se frôlent, se rejettent et s’apprivoisent, jusqu’à se comprendre, enfin.

Comment sortir de soi ?

« Fantomatique est né d’une volonté de vulgariser les états psychiques perturbés que peuvent engendrer une profonde dépression. Dans un monde qui s’interroge de plus en plus sur la santé mentale et où il est de plus en plus souvent question d’anxiété sociale, j’ai voulu raconter mon expérience intime à travers la fiction. », dit Victoire Gatard, dont la compagnie Silver Sérum porte des textes au plateau depuis 2024. La pièce navigue entre les genres (comédie, tragédie, absurde, conte, fable philosophique) et voyage entre les formes (ombres chinoises, musique, vidéo), créant un espace propice au rire, afin de raconter cette histoire avec humour. « Un outil qui permet à la fois de partager et donc de soulager ce qui stagne à l’intérieur de nous, d’opposer un dernier barrage à la violence de la dépression, et enfin de proposer au public un regard tendre sur ces luttes intérieures habituellement invisibilisées », dit la dramaturge et metteuse en scène.

Catherine Robert