Le Festival de Châteauvallon s’annonce dansant, porté par un dernier geste de programmation signé Charles Berling.

Le Festival d’été de Châteauvallon affirme une ligne chorégraphique puissante, dominée par un événement rare : Nelken de Pina Bausch, présenté à ces seules dates en France. Sur un champ de 8 700 œillets roses, les danseurs du Tanztheater Wuppertal redonnent vie à ce chef‑d’œuvre où gestes infimes, humour tendre et vertige existentiel composent une fresque bouleversante. S’y ajoute plusieurs films marquants autour de la Dame de Wuppertal, comme Les rêves dansants, Dancing Pina ou Pina de Wim Wenders. Autour de ce monument, Mourad Merzouki présente Beauséjour, pièce lumineuse où le hip‑hop se frotte à une écriture plus intime. Abou Lagraa revisite Carmen dans une lecture charnelle et spirituelle, portée par une physicalité ample. Frank Micheletti, avec Kubilai Khan investigations, signe No Mundo, traversée sensorielle où les corps naviguent entre pulsations urbaines et paysages imaginaires.

Agnès Izrine