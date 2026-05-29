Pour raconter une ascension alpine ambitieuse, risquée, Olivier Couder et Olivia Zerphy développent une création sonore. La montagne est belle, c’est pourquoi l’homme a toujours voulu la conquérir.

Dans Ondes de choc, le Mont-Blanc ne se voit pas, il s’entend. C’est en effet au seul son qu’Olivia Zerphy et Olivier Couder de la compagnie Sitio s’en remettent pour faire exister sur scène la montagne qui est le personnage principal de la pièce écrite par Olivier Couder. Mêlant bruits et sons produits et enregistrés sur scène puis retravaillés grâce à des effets et archives sonores, le spectacle immerge le public dans des paysages sonores qui le font remonter à l’année 1971. Les comédiens Yann Boyenval et Pierre Ficheux incarnent tantôt deux alpinistes tantôt deux journalistes. Ces deux duos sont liés dans une tragédie alpine.

Ascension en direct

Librement inspirée du récit de deux ascensions du grand alpiniste René Desmaison, Ondes de choc raconte l’entreprise de deux férus de montagne, Armand Plunat et son jeune guide Pascal Volagret : emprunter une voie inédite d’une grande difficulté dans la face nord des Grandes Jorasses. Ils ne partent pas légers, mais lestés de deux postes de radio de deux kilos grâce auxquels ils pourront chaque soir communiquer leurs aventures aux auditeurs. Mais la météo transforme le défi physique et journalistique en catastrophe. À travers l’incident qui survient durant l’opération, c’est la prédation humaine que dénonce Olivier Couder, et l’immense danger qu’elle représente pour la nature.

Anaïs Heluin