Le jazz au Festival d’Aix-en-Provence

Dans le cadre de l’emblématique Festival lyrique d’Aix-en-Provence, place est faite au jazz, relié à la créativité et aux héritages musicaux du bassin méditerranéen.

En matière de jazz, le saxophoniste Fabrizio Cassol mène un travail de fond depuis des années, réunissant des ensembles de jeunes musiciens du bassin méditerranéen à qui il propose de jouer le jeu de l’improvisation. C’est donc naturellement qu’une programmation plus orientée jazz s’est greffée sur ce festival. Pour cette édition, le 10 juillet, le ténor Karim Sulayman dialoguera avec le guitariste Sean Shibe, tandis que le 15 les Aga Khan Master Musicians s’associeront à deux Vincent (Ségal et Peirani) pour une rencontre qui promet. Le lendemain, le quintet Sarafand de la Libanaise Layale Chaker compose une musique aux confluences du jazz, des modalités arabes et sonorités contemporaines, et le 18, la chanteuse Samara Joy s’en tiendra au Great American Songbook. Enfin, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée croisera répertoire symphonique et composition collective.

Jacques Denis