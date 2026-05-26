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N°343
mai 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Le jazz au Festival d’Aix-en-Provence

Le jazz au Festival d’Aix-en-Provence - Critique sortie Jazz / Musiques Aix-en-Provence Festival lyrique d'Aix-en-Provence
©La Libanaise Layale Chaker compose une partition des plus audacieuses, entre modalités arabes et sonorités contemporaines © Anna Rakhvalova
La Libanaise Layale Chaker compose une partition des plus audacieuses, entre modalités arabes et sonorités contemporaines © Anna Rakhvalova

Aix-en-Provence / Festival

Publié le 26 mai 2026 - N° 344

Dans le cadre de l’emblématique Festival lyrique d’Aix-en-Provence, place est faite au jazz, relié à la créativité et aux héritages musicaux du bassin méditerranéen.

En matière de jazz, le saxophoniste Fabrizio Cassol mène un travail de fond depuis des années, réunissant des ensembles de jeunes musiciens du bassin méditerranéen à qui il propose de jouer le jeu de l’improvisation.  C’est donc naturellement qu’une programmation plus orientée jazz s’est greffée sur ce festival. Pour cette édition, le 10 juillet, le ténor Karim Sulayman dialoguera avec le guitariste Sean Shibe, tandis que le 15 les Aga Khan Master Musicians s’associeront à deux Vincent (Ségal et Peirani) pour une rencontre qui promet. Le lendemain, le quintet Sarafand de la Libanaise Layale Chaker compose une musique aux confluences du jazz, des modalités arabes et sonorités contemporaines, et le 18, la chanteuse Samara Joy s’en tiendra au Great American Songbook. Enfin, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée croisera répertoire symphonique et composition collective.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Festival lyrique d'Aix-en-Provence
du jeudi 16 juillet 2026 au mardi 21 juillet 2026
Festival lyrique d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence

Infos : https://festival-aix.com/programme-2026/mediterranee

 

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