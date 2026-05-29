Sihame Haddioui raconte, par un dispositif d’écriture directe au plateau, les mécanismes d’oppression du capitalisme, de la colonisation et du patriarcat.

« Lorsque j’ai commencé à travailler sur Exhibit a, j’ai cherché à trouver un dispositif qui donne à voir la fragilité, la vulnérabilité d’un sujet aussi intime que le corps, tout en me permettant un lieu de contrôle, où j’ai la pleine maîtrise de ce que je dis ou ne dis pas. », dit Sihame Haddioui, autrice et performeuse qui mêle récit familial et analyse sociologique pour questionner l’oppression physique imposée à son corps et à celui des membres de sa famille par les structures d’asservissement historiques et politiques.

À la ligne

« J’inscris ces corps et le mien dans une historicité de classe populaire et ouvrière où l’on soigne les symptômes à défaut d’autres choses, car pour ne plus avoir mal, il faudrait s’extraire de ces métiers pénibles ou ne jamais les avoir exercés. », dit l’ex-ouvrière de production dans l’industrie pharmaceutique. En dénonçant les blessures infligées par le capitalisme et la manière dont il trouve l’occasion de nouveaux profits dans les analgésiques, Sihame Haddioui s’inscrit dans une démarche politique que soutient la forme extrêmement originale de son spectacle, dont le dispositif narratif se constitue « autour de l’écriture performée en direct sous les yeux du public ». Ce choix radical d’un stand-up écrit vise à sublimer le corps à corps de la représentation, faisant du spectateur un allié autant qu’un témoin.

Catherine Robert