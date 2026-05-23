La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

« Ostinato » de la compagnie Akoreacro ou la folle histoire de l’humanité en 75 minutes, en acrobaties et en musique

« Ostinato » de la compagnie Akoreacro ou la folle histoire de l’humanité en 75 minutes, en acrobaties et en musique - Critique sortie Classique / Opéra Montigny-le-Bretonneux
©Ostinato par la compagnie Akoreacro. © Kalimba
Ostinato par la compagnie Akoreacro. © Kalimba

Saint-Quentin-en-Yvelines / cirque musical

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Le nouveau spectacle de la compagnie Akoreacro, mis en scène par Alexandre Markoff, raconte la folle histoire de l’humanité en 75 minutes, en acrobaties et en musique.

Akoreacro a le sens du rythme. On se souvient du très poétique Dans ton cœur mis en scène par Pierre Guillois, de ses enchaînements époustouflants faisant d’un bref instant la métaphore de toute une vie. Avec Ostinato, la compagnie (13 artistes) entend raconter l’inlassable quête de dépassement du genre humain, volonté obstinée de s’élever – des premier pas sur terre jusqu’à la lune et au-delà. Comme toujours avec Akoreacro, acrobates et musiciens portent ensemble la narration en un mouvement continu et joyeux.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Ostinato
du vendredi 5 juin 2026 au mardi 9 juin 2026


Les 5, 8 et 9 juin à 20h30, samedi 6 juin à 18h, dimanche 7 juin à 16h.

Tél. : 01 30 96 99 00.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

John Eliot Gardiner dirige Bach à Versailles
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire