Le nouveau spectacle de la compagnie Akoreacro, mis en scène par Alexandre Markoff, raconte la folle histoire de l’humanité en 75 minutes, en acrobaties et en musique.

Akoreacro a le sens du rythme. On se souvient du très poétique Dans ton cœur mis en scène par Pierre Guillois, de ses enchaînements époustouflants faisant d’un bref instant la métaphore de toute une vie. Avec Ostinato, la compagnie (13 artistes) entend raconter l’inlassable quête de dépassement du genre humain, volonté obstinée de s’élever – des premier pas sur terre jusqu’à la lune et au-delà. Comme toujours avec Akoreacro, acrobates et musiciens portent ensemble la narration en un mouvement continu et joyeux.

Jean-Guillaume Lebrun