L’édition 2026 du Festival d’été de la Maison Maria Casarès est l’occasion d’une double célébration : les 10 ans d’existence de l’événement et les 30 ans de la disparition de la célèbre comédienne. Rendez-vous à Alloue, en Charente, du 25 juillet au 15 août.

Chaque année depuis 10 ans, le Festival d’été de la Maison Maria Casarès ouvre les portes du Domaine de la Vergne, qui fut la résidence estivale de la tragédienne, pour un parcours de spectacles, de visites guidées, de balades sonores… L’édition 2026 de cette manifestation revient aux fondamentaux de son projet en plaçant onze interprètes nouvellement diplômés de l’École Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD) au cœur de ses festivités. Sous la direction du metteur en scène Matthieu Roy, ces jeunes artistes incarneront Manger un phoque de Sophie Merceron et Peer Gynt de Henrik Ibsen. Cette main tendue à la jeunesse permettra à Léa Launay, Mathieu Cape, Souad Dantas, Aurelien Gerhards, Mahaut Grasset, Orane Dias, Domitille Leboeuf, Max Lochon, Steven Rayan, Paul-Arnaud Rivière et Emmanuel Vintache d’entrer dans le vie active en faisant leurs premiers pas de comédiennes et comédiens professionnels.

Manuel Piolat Soleymat