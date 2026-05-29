Cyril Cotinaut propose une relecture contemporaine de la tragédie de Jean Racine : rencontre entre la langue du Grand Siècle et la sensibilité et l’énergie de la jeunesse, avec la compagnie Kourtrajmé.

Par-delà les mers, l’Épire regarde Ilion comme sa rivale et son risque : les yeux inconsolables d’Andromaque se noient dans le souvenir d’Hector, et le malheureux Oreste surgit de la cité détruite avec l’espoir improbable de retrouver celle que les Achéens ont promise à un autre. Pour qui confond séduction et poliorcétique, il n’y a pas d’autre issue à l’amour que la mort. « Dès lors, dit le metteur en scène Cyril Cotinaut, toute expérience artistique visant à montrer que l’autre est un proche, que ses désirs, aspirations et peurs nous sont communs, est vitale. » En revisitant Andromaque avec la compagnie Kourtrajmé : « la rencontre devient évidente, les corps, personnalités, singularités des acteurs absorbent la syntaxe racinienne et ces personnages prennent chair dans la réalité du présent ».

Le même et l’autre

Habib Adda, Dayana Bellini, Wacil Ben Messaoud, Moussa Cissé, Vera Cupic-Vojnovic, Gradi Kumbi, Ana Lorvo et Kahina Lahoucine entrent sur scène comme sur le ring des passions, où s’affrontent l’amour et la haine, la pitié et le ressentiment, la jalousie et la fidélité, le regret et l’espoir. Il ne s’agit, pour Cyril Cotinaut, « ni de formater les jeunes acteurs aux exigences que l’on peut prêter au théâtre classique, ni de tordre la langue de Racine pour qu’elle devienne une langue de la rue », mais de provoquer des rencontres entre passé, présent et avenir : « qu’une pièce vieille de 400 ans puisse encore résonner à notre époque, là est la tragédie ».

Catherine Robert