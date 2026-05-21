Saison d’été 2026 du Théâtre du Peuple – Vivant·es

Afin de célébrer l’utopie du Théâtre de Bussang, sa directrice Julie Delille et ses artistes complices proposent un feuilleton en 6 épisodes intitulé Hériter des brumes, où l’histoire du lieu est pensée depuis le présent. Et autour de cette vaste aventure théâtrale, s’inscrivent de multiples rendez-vous poétiques et conviviaux.

Fêter une tradition nécessite parfois d’en transformer les expressions, d’en modifier les rituels. Pareille mutation s’impose en particulier lorsqu’il est question d’utopie, ce qu’est le Théâtre du Peuple de Bussang, fondé en 1895 par Maurice et Camille Pottecher avec pour devise « Par l’Art, pour l’Humanité ». À sa tête depuis 2023, la metteure en scène Julie Delille fait bouger cette année les lignes de ce lieu niché au cœur de la forêt vosgienne. Alors que les festivités estivales du Théâtre du Peuple se centrent habituellement sur une création inédite mêlant amateurs et professionnels programmée à 15 heures, c’est cette année une série de six épisodes qui tient lieu d’événement principal. Intitulée Hériter des brumes, cette pièce mise en scène par Julie Delille et écrite par ses deux artistes complices Alix Fournier-Pittaluga et Paul Francesconi commence à 11 heures pour se terminer 11 heures plus tard. Le temps de traverser la « folle histoire du Peuple », sous-titre de ce feuilleton où une troupe de théâtre d’aujourd’hui composée de trois actrices et acteurs professionnels et de six amateurs s’aventure à reconstituer l’histoire de l’utopie théâtrale, 131 ans après sa création.

Poétique du vivant

Hériter des brumes n’est pas œuvre totalement nouvelle : une première version, créée en très peu de jours, y naissait l’été dernier pour les 130 ans du Théâtre du Peuple. Elle se jouait alors en extérieur, et c’est à présent entre les murs de la salle fameuse pour son ouverture sur la forêt que l’on peut la découvrir. À travers les histoires de famille et d’amour, en racontant les crises et les spectacles du passé, c’est un miroir au présent que tendent les artistes. Cette série participe à l’inauguration de deux années placées sous le signe des « Vivant·es », pendant lesquelles il s’agira de travailler ensemble à « rehausser nos niveaux d’attention et de sensibilité aux différentes dimensions du monde (humaines et non humaines) ». Les « Éphémères », cartes blanches accordées par Julie Delille à des artistes complices – Baptiste Relat, Julien Colardelle, Valentin Tournet et Paul Francesconi – sont aussi des maillons essentiels de cette fête pensée en lien étroit avec le territoire et toutes celles et ceux qui l’habitent.

Anaïs Heluin