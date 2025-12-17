Sans crier au loup, la compagnie australienne Circa explore l’animalité à travers une meute virtuose de dix interprètes survoltés.

En 1999, Yaron Lifschitz est déjà à l’origine de la compagnie Rock’n’Roll Circus, qui devient, cinq ans plus tard, la fameuse compagnie Circa, fer de lance de la création circassienne en Australie. Avec elle, le cirque contemporain rime avec danse et théâtre, dans des productions devenues incontournables à l’échelle internationale, reflet d’une certaine idée de la physicalité acrobatique. Wolf est la toute nouvelle création du metteur en scène, qui commence sa tournée française par le Théâtre Silvia Monfort. Ici, la figure du loup, convoquée dans le titre, ne nous plongera pas dans les profondeurs de la forêt ou de la montagne : la démarche est bien plus épurée, et il tient aux dix interprètes de nous faire ressentir l’animalité, l’émotion brute, sans décorum ni tentative d’illustration, à l’aune d’une primitivité que seuls porteront leurs gestes et leurs interactions.

Un cirque féroce et sauvage, mais contenu dans la virtuosité

Dans leurs justaucorps aux lignes géométriques, soutenus par la musique électro d’Ori Lichtik (connu également pour ses réalisations avec le tandem Sharon Eyal / Gai Behar), les acrobates danseurs composent une meute dont l’organisation sociale se révèle par des principes de circulation dans l’espace. Si les corps se cherchent, se frôlent, se sentent, se rapprochent ou s’esquivent, ils n’oublient pas la cause acrobatique pour mieux s’élancer et se lancer, se porter, virevolter. La performance, toujours au rendez-vous, se formalise dans le traitement symbolique de la nature, façon sauvage et libérée, où l’instinct de groupe prend appui sur la férocité comme sur l’entraide. En deux actes, la meute fait écho à l’idée de collectif où l’humanité cherche ses moyens de survie, ses échappées belles à la virtuosité aussi survoltée qu’instinctive.

Nathalie Yokel