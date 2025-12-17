La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Cirque - Gros Plan

« Anitya – L’Impermanence » d’Inbal Ben Haim

« Anitya – L’Impermanence » d’Inbal Ben Haim - Critique sortie Cirque Rungis THEATRE DE RUNGIS
©© Gregory Rubinstein Anitya – L’Impermanence d’Inbal Ben Haim
© Gregory Rubinstein Anitya – L’Impermanence d’Inbal Ben Haim

Reprise / Théâtre de Rungis / Écriture et jeu d’Inbal Ben Haim

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Dans son solo Anitya – L’Impermance, Inbal Ben Haim invite le public à explorer avec elle et 1000 mètres de fil de coton les notions de chaos et de transformation collective.

Avec son spectacle PLI créé en 2022, Inbal Ben Haim a très largement parcouru le territoire circassien français. Ce succès, l’artiste le doit au riche et singulier langage qu’elle déploie dans cette première création circassienne  autour d’un seul matériau très inattendu : le papier. Sa nouvelle pièce, Anitya – L’Impermanence qu’elle créée au Cirque-Théâtre d’Elbeuf avant de partir en tournée, met cette fois à l’honneur le fil de coton. Alors qu’elle était accompagnée au plateau par deux interprètes dans PLI, Inbal Ben Haim explore ici son nouveau matériau dans un solo partagé avec les spectateurs qu’elle implique dans un processus de reconstruction, ou de transformation d’un espace préalablement détruit.

Tisser dans le chaos

En invitant le public à s’installer au plus près de la structure cubique où elle évolue, et à participer avec elle à diverses actions, Inbal Ben Haim répond avec les moyens de sa discipline au contexte de violence actuelle, qu’elle dit ressentir avec force en tant qu’Israélienne. « La guerre Israël-Hamas a profondément ébranlé mes certitudes. Quelle pouvait être ma place d’artiste parmi toutes les destructions dont est fait le monde ? », s’interroge-t-elle. Avec toutes les personnes réunies autour de sa structure et l’entrelacs de 1000 mètres de fil qui la composent, la circassienne en appelle « à la suspension, à la contorsion, à la transfiguration ».

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Anitya - L’Impermanence
du samedi 31 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026
THEATRE DE RUNGIS
1 Place du Général de Gaulle, 94150 Rungis

à 18h. Tél : 01 45 60 79 00

Tous les articles Cirque

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le spectacle vivant

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le spectacle vivant

S'inscrire