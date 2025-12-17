« Anitya – L’Impermanence » d’Inbal Ben Haim

Dans son solo Anitya – L’Impermance, Inbal Ben Haim invite le public à explorer avec elle et 1000 mètres de fil de coton les notions de chaos et de transformation collective.

Avec son spectacle PLI créé en 2022, Inbal Ben Haim a très largement parcouru le territoire circassien français. Ce succès, l’artiste le doit au riche et singulier langage qu’elle déploie dans cette première création circassienne autour d’un seul matériau très inattendu : le papier. Sa nouvelle pièce, Anitya – L’Impermanence qu’elle créée au Cirque-Théâtre d’Elbeuf avant de partir en tournée, met cette fois à l’honneur le fil de coton. Alors qu’elle était accompagnée au plateau par deux interprètes dans PLI, Inbal Ben Haim explore ici son nouveau matériau dans un solo partagé avec les spectateurs qu’elle implique dans un processus de reconstruction, ou de transformation d’un espace préalablement détruit.

Tisser dans le chaos

En invitant le public à s’installer au plus près de la structure cubique où elle évolue, et à participer avec elle à diverses actions, Inbal Ben Haim répond avec les moyens de sa discipline au contexte de violence actuelle, qu’elle dit ressentir avec force en tant qu’Israélienne. « La guerre Israël-Hamas a profondément ébranlé mes certitudes. Quelle pouvait être ma place d’artiste parmi toutes les destructions dont est fait le monde ? », s’interroge-t-elle. Avec toutes les personnes réunies autour de sa structure et l’entrelacs de 1000 mètres de fil qui la composent, la circassienne en appelle « à la suspension, à la contorsion, à la transfiguration ».

Anaïs Heluin