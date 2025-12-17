« Contre » fait son retour sur scène

Reprise au Petit Saint-Martin de la pièce créée il y a 18 mois au Français. Avec Contre, Sébastien Pouderoux et Constance Meyer racontent Cassavetes et Rowlands : vissi d’arte, vissi d’amore…

La Salle Richelieu fermant pour travaux, la Troupe se produit à partir de janvier 2026 hors ses murs. Outre ses deux lieux permanents, au Théâtre du Vieux-Colombier et au Studio-Théâtre, elle s’installe dans les deux salles du Théâtre de la Porte Saint-Martin, et présente créations et reprises au Rond-Point, à l’Odéon, à Nanterre-Amandiers, au 13e art, à la Grande Halle de La Villette et au Châtelet. Contre fait son nid au Petit Saint-Martin pour « raconter l’histoire d’une famille d’artistes, en rupture avec l’industrie hollywoodienne, qui s’acharnent, chacun selon sa personnalité, à rester créatifs envers et contre tout ». Formant un des couples mythiques du cinéma américain, aussi glamour que rétifs à la starification pailletée, ils ont tourné ensemble une dizaine de films, bouleversant les codes du jeu et de la mise en scène et marquant durablement l’histoire du septième art. Sébastien Pouderoux et Constance Meyer mêlent trois trames afin « d’embrasser une époque et une façon de créer intransigeante et contrariée, en privilégiant un regard sur la place du créateur et de la créatrice dans la société, sur les vertus et les limites de l’irrévérence, et l’écart qui existe parfois entre ce qu’on dit, ce qu’on veut et ce qu’on fait. »

Théâtre sous influence

Première trame : la pièce saisit John Cassavetes et Gena Rowlands au moment de la préparation et du tournage d’Une femme sous influence, et les montre entourés d’une communauté de comédiens, techniciens et producteurs qui participent à la naissance du chef-d’œuvre. Deuxième trame : Contre interroge l’art de la critique et le dialogue qui se noue entre une œuvre novatrice et le public qui la découvre, en mettant en scène l’antagonisme entre Cassavetes et Pauline Kael, la célèbre critique de cinéma du New Yorker, auteur du fameux « Kiss Kiss Bang Bang » définissant Hollywood en deux mots, aussi provocante et pionnière que l’était le réalisateur. Troisième trame : dans un bureau de police, se succèdent les témoignages dans le cadre d’une plainte pour coups et blessures déposée contre Cassavetes par le chef opérateur de Shadows. Les Comédiens-Français Sébastien Pouderoux, Dominique Blanc, Marina Hands, Yoann Gasiorowski, Nicolas Chupin et Jordan Rezgui, ainsi que Chahna Grevoz et Lila Pelissier de l’académie de la Comédie-Française, se saisissent avec jubilation de la vie et de l’œuvre des magnifiques Gena and John.

Catherine Robert