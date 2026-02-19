Événement au Théâtre du Châtelet ! L’adaptation scénique de Top Hat célèbre avec brio le génie d’Irving Berlin et l’un des plus fabuleux films de l’âge d’or hollywoodien. En route pour le paradis !

Qui penserait que le tapage nocturne et l’incurie des voisins puissent faire naître l’amour et conduire à Venise pour qu’il s’épanouisse en chansons ? Telle est pourtant l’aventure que vit la belle Dale Tremont, tombant sous le charme de Jerry Travers, qui fait des claquettes en pleine nuit, la réveille et emporte son cœur lorsqu’elle monte se plaindre du bruit ! Le film de Mark Sandrich marqua, en 1935, l’histoire du foisonnement créatif des studios d’Hollywood (qui recréèrent, pour l’occasion, la Sérénissime en carton-pâte), et catapulta Fred Astaire et Ginger Rogers au firmament des stars. Il faut attendre 2011 pour que Top Hat the Musical adapte le film pour la scène, avec la musique et les paroles d’Irving Berlin, une orchestration supplémentaire de Chris Walker et un livret de Matthew White et Howard Jacques.

Heaven, I’m in Heaven…

Irving Berlin est le seul des « Big Five » de la comédie musicale américaine à n’avoir pas encore été à l’affiche du Théâtre du Châtelet. Après George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter et Richard Rodgers, le voilà donc à l’honneur de la scène parisienne avec son chef-d’œuvre, alliant claquettes et romance, dialogues pétillants et quiproquos amoureux, dans la version produite par le Chichester Festival Theatre et mise en scène et chorégraphiée par Kathleen Marshall, dans les somptueux décors de Peter McKintosh et les sublimes costumes qu’il signe avec Yvonne Milnes. « Grâce à une habile alternance de numéros dansés ainsi qu’à un superbe ballet final, l’adaptation de Top Hat en comédie musicale n’a rien trahi du film et s’est imposée comme l’un des plus grands succès de Broadway. » Spectacle total et bonheur absolu : le meilleur de l’Amérique est en bord de Seine en ce printemps !

Catherine Robert