Autour de la chanteuse Iva Bittová, le chef Case Scaglione construit un programme entre sources populaires et orchestrations savantes.

De village en village, Bartók a recueilli, au début du xxe siècle, les airs populaires. Sans jamais trahir ses sources, il les a intégrées à son propre langage, comme dans ces Images hongroises où il utilise les ressources expressives de l’orchestre symphonique (poussant plus loin les expérimentations de Brahms dans sa Sérénade en la, d’où les violons sont absents). Au milieu des années 1960, Luciano Berio rassemble dans ses Folk Songs des mélodies puisées à tous les vents – de l’Auvergne à l’Arménie, de l’Italie à l’Amérique – qui sont autant de prétextes à des orchestrations inouïes autour de la voix inimitable de sa dédicataire Cathy Berberian. Iva Bittová, musicienne hors norme, a enregistré l’œuvre avec Case Scaglione et l’orchestre (label NoMad Music), une lecture très personnelle qui fait de chacune des onze pièces un moment de théâtre vocal.

Jean-Guillaume Lebrun