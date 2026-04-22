L’Orchestre national d’Île-de-France s’associe à la chanteuse hors normes Iva Bittová
Philharmonie / L’Onde de Vélizy / voix et orchestrePublié le 22 avril 2026 - N° 343
Autour de la chanteuse Iva Bittová, le chef Case Scaglione construit un programme entre sources populaires et orchestrations savantes.
De village en village, Bartók a recueilli, au début du xxe siècle, les airs populaires. Sans jamais trahir ses sources, il les a intégrées à son propre langage, comme dans ces Images hongroises où il utilise les ressources expressives de l’orchestre symphonique (poussant plus loin les expérimentations de Brahms dans sa Sérénade en la, d’où les violons sont absents). Au milieu des années 1960, Luciano Berio rassemble dans ses Folk Songs des mélodies puisées à tous les vents – de l’Auvergne à l’Arménie, de l’Italie à l’Amérique – qui sont autant de prétextes à des orchestrations inouïes autour de la voix inimitable de sa dédicataire Cathy Berberian. Iva Bittová, musicienne hors norme, a enregistré l’œuvre avec Case Scaglione et l’orchestre (label NoMad Music), une lecture très personnelle qui fait de chacune des onze pièces un moment de théâtre vocal.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementIva Bittová
du vendredi 22 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.
L’Onde, 8 bis avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. Vendredi 29 mai à 20h30. Tél. : 01 78 74 38 60.