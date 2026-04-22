La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

L’Orchestre national d’Île-de-France s’associe à la chanteuse hors normes Iva Bittová

L’Orchestre national d’Île-de-France s’associe à la chanteuse hors normes Iva Bittová - Critique sortie Classique / Opéra Paris Philharmonie
©La chanteuse Iva Bittová. © Iva Bittová
La chanteuse Iva Bittová. © Iva Bittová

Philharmonie / L’Onde de Vélizy / voix et orchestre

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Autour de la chanteuse Iva Bittová, le chef Case Scaglione construit un programme entre sources populaires et orchestrations savantes.

De village en village, Bartók a recueilli, au début du xxe siècle, les airs populaires. Sans jamais trahir ses sources, il les a intégrées à son propre langage, comme dans ces Images hongroises où il utilise les ressources expressives de l’orchestre symphonique (poussant plus loin les expérimentations de Brahms dans sa Sérénade en la, d’où les violons sont absents). Au milieu des années 1960, Luciano Berio rassemble dans ses Folk Songs des mélodies puisées à tous les vents – de l’Auvergne à l’Arménie, de l’Italie à l’Amérique – qui sont autant de prétextes à des orchestrations inouïes autour de la voix inimitable de sa dédicataire Cathy Berberian. Iva Bittová, musicienne hors norme, a enregistré l’œuvre avec Case Scaglione et l’orchestre (label NoMad Music), une lecture très personnelle qui fait de chacune des onze pièces un moment de théâtre vocal.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Iva Bittová
du vendredi 22 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

L’Onde, 8 bis avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay. Vendredi 29 mai à 20h30. Tél. : 01 78 74 38 60.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

L’Orchestre de Paris en deux rendez-vous : avec les cheffes Bar Avni et ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire