L’inclassable Boris Gibé poursuit sa démarche quasi philosophique autour de l’existence. Ici, sa quête d’absolu l’amène à creuser la question du vide, comme un écho à sa compagnie Les Choses de rien.

Boris Gibé est une tête chercheuse qui a toujours associé sa recherche gestuelle acrobatique à un questionnement sur l’espace de représentation propre au cirque. Précédemment, il évoluait déjà au sein de son propre chapiteau baptisé Le Phare. Aujourd’hui, accompagné d’architectes et de constructeurs, il a imaginé Le Silo, structure circulaire de tôles offrant aussi bien la profondeur d’un gouffre que l’idée d’élévation à travers son escalier à double révolution. On comprend bien en voyant l’étonnant édifice comment le contexte peut dialoguer avec une écriture, construire un univers que le corps habite concrètement, et comment il peut, de manière non préfabriquée, l’amener à repousser ses limites.

Au cœur des forces métaphysiques

Dans cette quête d’absolu, la question de l’être et du paraître. Il met en scène un homme – lui-même – en conflit avec ses dieux et ses démons, à la recherche de ses zones d’ombre et de sa part de flamboyance. Autour de lui, le vide, à travers la grande hauteur, le jeu du miroir et des illusions d’optique, devient un partenaire avec qui il faut travailler. Entouré de ce grand tout, il compose et recompose avec la figure du double, du juge, du bourreau. L’Absolu est un combat acrobatique et chorégraphique face au destin, au hasard et aux forces métaphysiques, dont Boris Gibé aime à extraire toute la profondeur en même temps que la poésie.

Nathalie Yokel