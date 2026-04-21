Issus d’une grande famille de musiciens, les deux frères Théo et Vincent Ceccaldi aux personnalités différentes ont en commun de rechercher le dépassement par une pratique vivante et intense.

Chez les Ceccaldi, la musique est une affaire de famille. Le père des deux frères était un humble compositeur de Constantine, qui a écrit près de 600 compositions sans en déposer une seule à la Sacem. Ses fils jouent ensemble : l’un, Théo, est au violon quand l’autre, Vincent, pratique le violoncelle. Tous les deux sont connus pour être des aventuriers du son. Les frères Ceccaldi ont une connaissance du jazz solide mais ils naviguent bien au-delà, reliant les contrées fertiles des musiques du monde. Multipliant les rencontres originales, avec le clarinettiste Yom notamment, ils signent « Into The Strings », leur dernière création portée par leur désir insatiable d’ouverture sur le monde. Leur pratique singulière des instruments à cordes les pousse à croiser tous les styles, du jazz à la pop, du rap aux musiques des cinq continents. Ils cherchent toujours à réinventer leur langage, se mettant en danger et se connaissant l’un l’autre très finement, comme des frères. Liés par le sang, ils le sont aussi par le destin, ayant choisi la passion de la musique, de l’espace et de l’intensité sonore. Pour cette soirée exceptionnelle, ils inviteront sur scène la rappeuse Tracy de Sa, le chanteur libanais Bachar Mar-Khalifé, la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas et le prince du Raï Sofiane Saidi.

Philippe Deneuve