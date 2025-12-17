Attention, chef-d’œuvre d’humour et de dérision, autour de la simplicité d’un acte : monter un meuble et l’accrocher au mur.

Quand le cirque, dans sa précision du geste et dans son goût pour la manipulation d’objet, rencontre une situation des plus banales, cela donne, sous l’écriture de Mathieu Despoisse, Étienne Manceau et Bram Dobbelaere, un moment exceptionnel. Mathieu et Etienne, qui n’ont l’air de rien sinon de deux potes sur le point de monter un meuble en kit, vont sans le vouloir transformer ce moment en partie de ping-pong toute aussi sportive, circassienne, que verbale. Sous couvert d’un dialogue volontairement à mi-chemin entre l’ordinaire et l’affligeant, se révèlent alors des sujets profonds. Ensemble, les voilà qui nous amènent à repenser les normes, interroger la masculinité, chercher dans nos existences d’autres chemins, qui, ici, se subliment par l’absurde. Le tout dans une proximité et un dispositif public qui place le corps et le regard du spectateur dans une attention spécifique et juste.

Nathalie Yokel