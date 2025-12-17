La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Théâtre - Agenda

Mathieu Despoisse, Étienne Manceau et Bram Dobbelaere subliment le quotidien dans « Pling Klang »

Mathieu Despoisse, Étienne Manceau et Bram Dobbelaere subliment le quotidien dans « Pling Klang » - Critique sortie Cirque Paris Théâtre du Rond-Point
©Philippe Laurençon / La crise existentielle de deux hommes en plein montage de meuble en kit
Philippe Laurençon / La crise existentielle de deux hommes en plein montage de meuble en kit

Théâtre du Rond-Point / L’Avant-Seine
Mise en scène Mathieu Despoisse, Étienne Manceau, Bram Dobbelaere

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Attention, chef-d’œuvre d’humour et de dérision, autour de la simplicité d’un acte : monter un meuble et l’accrocher au mur.

Quand le cirque, dans sa précision du geste et dans son goût pour la manipulation d’objet, rencontre une situation des plus banales, cela donne, sous l’écriture de Mathieu Despoisse, Étienne Manceau et Bram Dobbelaere, un moment exceptionnel. Mathieu et Etienne, qui n’ont l’air de rien sinon de deux potes sur le point de monter un meuble en kit, vont sans le vouloir transformer ce moment en partie de ping-pong toute aussi sportive, circassienne, que verbale. Sous couvert d’un dialogue volontairement à mi-chemin entre l’ordinaire et l’affligeant, se révèlent alors des sujets profonds. Ensemble, les voilà qui nous amènent à repenser les normes, interroger la masculinité, chercher dans nos existences d’autres chemins, qui, ici, se subliment par l’absurde. Le tout dans une proximité et un dispositif public qui place le corps et le regard du spectateur dans une attention spécifique et juste.

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Pling-Klang
du mardi 27 janvier 2026 au vendredi 6 février 2026
Théâtre du Rond-Point
2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

Théâtre du Rond-Point, Du 27 janvier au 6 février, relâche le 2 février. Du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 19h et le dimanche à 16h.

Tél. : 01 44 95 98 21.

L’Avant-Seine,  Le 7 février à 15h et 19h.

Tél. : 01 56 05 00 76.

