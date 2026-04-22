Simon Rattle fait redécouvrir la « Symphonie n°3 » de Gerhard

Sous la baguette de Simon Rattle, le London Symphony Orchestra vient à Paris avec la rare Symphonie n°3 de Gerhard, ainsi que les Quatre derniers lieder de Strauss et la Quatrième de Mahler, avec la soprano Lucy Crowe.

Né en Espagne en 1896, Roberto Gerhard s’est tourné, dans les années vingt, vers le dodécaphonisme de Schoenberg, dont il devint l’élève. Émigré en Angleterre après le coup d’état franquiste, il s’inscrivit après la guerre dans l’avant-garde sérielle et, avec la musique de scène commandée pour Le Roi Lear par la Royal Shakespeare Company, composa la première grande pièce électronique britannique. La Troisième de ses quatre symphonies, « Collages », écrite en 1960 pour orchestre et bande magnétique, a été inspirée par la vision d’un lever de soleil depuis un avion. Avec les Quatre derniers lieder, ultime partition de Strauss, c’est le crépuscule du Romantisme qui, à peine une douzaine d’années plus tôt, exalte ses feux lyriques. Quant à la Symphonie n°4 de Mahler, la clarté de son orchestration et sa facture plus classique que les grandes fresques dramatiques du maître autrichien l’ont rapidement imposée auprès du public. Son dernier mouvement, un lied pour soprano, est une évocation du paradis, où, comme souvent dans l’univers mahlérien, l’ironie pointe sous l’apparente naïveté.

Gilles Charlassier