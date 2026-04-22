Créé en 2022, ce quintette de Catherine Gaudet est une performance où la physicalité se déploie dans une dynamique d’épuisement.

Pas tout à fait assez vu en France, le travail de Catherine Gaudet se développe depuis 2004 au Canada et à l’international. Son écriture, entre émotions et sensations, est toujours d’une grande intensité, et l’on se souvient encore de L’Affadissement du merveilleux présenté au Carreau du Temple en 2022. Aujourd’hui, son retour passe par le festival Jogging – et ce ne sont pas seulement leurs justaucorps très fitness qui en sont la raison. La chorégraphe sous propose un corps mécanisé, porteur de gestes simples, entre levers de jambes, jetés de bras et déhanchés de bassins. Déployés dans un unisson n’offrant aucun répit, ils offrent une interprétation oscillant entre mise au pas et dépassement de soi. Un autre type de virtuosité s’installe, portée par cinq danseurs et danseuses qui nous hypnotisent par leur rigueur et leur engagement.

Nathalie Yokel