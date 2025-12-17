Marina Hands remet en scène « Six personnages en quête d’auteur »

Marina Hands reprend au Théâtre du Vieux-Colombier sa mise en scène de Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello, avec une distribution pour moitié modifiée. Et toujours un brouillage entier entre jeu et réalité.

Avec Six personnages en quête d’auteur, Marina Hands signe sa première mise en scène personnelle. « Pourquoi choisit-on le théâtre comme endroit de vie plus vivant que la vie même ? ». À cette question qui la poursuit depuis toujours la comédienne, sociétaire de la Comédie-Française, trouve un écho puissant dans l’œuvre écrite en 1921 par Luigi Pirandello. Elle la choisit, dans la traduction de Fabrice Melquiot, pour faire ses débuts dans la mise en scène en 2024, et reprend ce spectacle en ce début d’année 2026. Avec pour seul décor la salle du Théâtre du Vieux-Colombier, où elle installe le public en configuration bifrontale, elle et la Troupe redonnent vie à la révolution qu’a constituée cette écriture dans l’histoire du théâtre.

Le théâtre en crise

Cette reprise de Six personnages n’est guère identique à l’original. Les comédiens incarnant les acteurs de la « troupe » en crise, répétant une pièce d’un certain Pirandello qui est loin de faire l’unanimité, sont tous nouveaux. Serge Bagdassarian se voit ainsi attribuer le rôle du metteur en scène. Les membres de la famille très dysfonctionnelle qui viennent interrompre les répétitions, demandant aux acteurs de raconter leur histoire, sont quant à eux interprétés par les mêmes acteurs : Thierry Hancisse, Clothilde de Bayser, Adrien Simion et Adeline d’Hermy. Le théâtre dans le théâtre a de beaux jours devant lui.

Anaïs Heluin