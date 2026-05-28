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Avignon / 2026 - Agenda

« Wilde » mis en scène par Noémie Pierre ou comment la magie du théâtre fait se rencontrer Oscar Wilde et Sarah Bernhardt

« Wilde » mis en scène par Noémie Pierre ou comment la magie du théâtre fait se rencontrer Oscar Wilde et Sarah Bernhardt - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Collège de la Salle
©Véronique Augereau et Geoffrey Carey interprètent Sarah Bernhardt et Oscar Wilde dans Wilde CR : DR
Véronique Augereau et Geoffrey Carey interprètent Sarah Bernhardt et Oscar Wilde dans Wilde CR : DR

Collège de la Salle / Texte d’Elisabeth Gentet-Ravasco / Mise en scène de Noémie Pierre

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans une mise en scène de Noémie Pierre, Oscar Wilde et Sarah Bernhardt, deux monstres sacrés aux parcours tortueux refont leur vie grâce à la magie du théâtre.

Magie du théâtre, où errent tant de fantômes, Wilde, par l’entremise d’un texte d’Elisabeth Gentet-Ravasco, fait se rencontrer le célèbre auteur anglais et la mythique comédienne Sarah Bernhardt. Dans la vraie vie, ils étaient intimes, mais Wilde les met en présence dans une situation imaginaire, sur scène, tandis que le dandy auteur du Portrait de Dorian Gray vient de purger deux ans de travaux forcés en raison de son homosexualité. Avec quatre interprètes, la mise en scène de Noémie Pierre met en jeu le choix de la marginalité, le courage de l’artiste et la possibilité de refaire sa vie. Via une écriture « proche de l’incantation » et la résurgence de « souvenirs si souvent chaotiques », émerge la tentation de convoquer la scène « comme lieu de réparation ».

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Wilde
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Collège de la Salle
3 Place Pasteur, 84000 Avignon

à 17h30, relâche les 8,15 et 22. Tel : 06 51 20 61 20. Durée : 1h10.

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