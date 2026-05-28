Dans une mise en scène de Noémie Pierre, Oscar Wilde et Sarah Bernhardt, deux monstres sacrés aux parcours tortueux refont leur vie grâce à la magie du théâtre.

Magie du théâtre, où errent tant de fantômes, Wilde, par l’entremise d’un texte d’Elisabeth Gentet-Ravasco, fait se rencontrer le célèbre auteur anglais et la mythique comédienne Sarah Bernhardt. Dans la vraie vie, ils étaient intimes, mais Wilde les met en présence dans une situation imaginaire, sur scène, tandis que le dandy auteur du Portrait de Dorian Gray vient de purger deux ans de travaux forcés en raison de son homosexualité. Avec quatre interprètes, la mise en scène de Noémie Pierre met en jeu le choix de la marginalité, le courage de l’artiste et la possibilité de refaire sa vie. Via une écriture « proche de l’incantation » et la résurgence de « souvenirs si souvent chaotiques », émerge la tentation de convoquer la scène « comme lieu de réparation ».

Eric Demey