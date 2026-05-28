Autrice et comédienne, Elsa Rozenknop interroge ses héritages invisibles. Sous la direction du metteur en scène Guillaume Ravoire, elle mène une « enquête fantasque dans le labyrinthe [de ses] souterrains familiaux ».

« Il y a mon matériau personnel, familial, où il est question d’enfant caché, d’abandon, de fuites, d’absents, d’identités, d’héritage et de répétitions transgénérationnelles, explique Elsa Rozenknop. Il y a aussi l’Histoire avec sa grande hache, au tranchant qui traverse le temps… » Seule sur le plateau de l’Artéphile, l’autrice et comédienne convoque son imaginaire personnel pour provoquer des échos singuliers chez chacune et chacun d’entre nous. Plongée onirique plutôt que tentative documentaire, La Fileuse de nuit « mène et raconte une enquête comme on décrypte un rêve ». Dans ce monologue polyphonique, l’absurde côtoie parfois l’effroi, la frontière entre réel et fantastique est poreuse. « En assistant à (…) la cohabitation de la narratrice avec ses fantômes, avance Elsa Rozenknop, le spectateur sera peut-être amené à ouvrir la porte à ses propres revenants. »

Manuel Piolat Soleymat