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Théâtre - Agenda

Le Festival de Figeac, des propositions artistiques audacieuses

Le Festival de Figeac, des propositions artistiques audacieuses - Critique sortie Théâtre Figeac Astrolabe Grand-Figeac
©Le Festival de théâtre de Figeac © Loran Chourrau
Le Festival de théâtre de Figeac © Loran Chourrau

Figeac / Festival

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

Pendant 9 jours, le festival, porté par le Grand-Figeac et l’Astrolabe, investit la ville avec spectacles, lectures, rencontres, cinéma et propositions artistiques audacieuses, plurielles et variées.

Né de la rencontre entre la ville de Figeac, Marcel Maréchal et les Tréteaux de France (que celui qui fut un des pionniers de la décentralisation théâtrale a longtemps conduits sur les routes de France et de Navarre), le Festival de Figeac a toujours allié exigence artistique, aventure collective et convivialité, mêlant patrimoine et création contemporaine. Le Grand-Figeac et l’Astrolabe poursuivent et réinventent cet héritage, en plaçant les écritures théâtrales au cœur de leur programmation, coordonnée par Eric Thimjo. Au programme, la création du Grand Vertige, par le MégaSuperThéâtre et la reprise de quelques pépites des dernières saisons théâtrales, occasions de retrouver Sandrine Bonnaire, Léo Cohen-Paperman, Clément Poirée, Estelle Meyer, Jacques Osinski, François Gremaud, la compagnie Bravache, Aurélien Arnaud, le Théâtre National de Bruxelles et les compagnies Obra et La Mandale.

Catherine Robert

A propos de l'événement

26ème édition du Festival de Figeac
du samedi 18 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026
Astrolabe Grand-Figeac
Festival de théâtre de Figeac, Astrolabe Grand-Figeac, 2, boulevard Pasteur, 46100 Figeac.

Tél. : 05 65 34 24 78. Site : https://figeac-theatre-festival.mapado.com

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