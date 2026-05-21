Le Festival de Figeac, des propositions artistiques audacieuses

Pendant 9 jours, le festival, porté par le Grand-Figeac et l’Astrolabe, investit la ville avec spectacles, lectures, rencontres, cinéma et propositions artistiques audacieuses, plurielles et variées.

Né de la rencontre entre la ville de Figeac, Marcel Maréchal et les Tréteaux de France (que celui qui fut un des pionniers de la décentralisation théâtrale a longtemps conduits sur les routes de France et de Navarre), le Festival de Figeac a toujours allié exigence artistique, aventure collective et convivialité, mêlant patrimoine et création contemporaine. Le Grand-Figeac et l’Astrolabe poursuivent et réinventent cet héritage, en plaçant les écritures théâtrales au cœur de leur programmation, coordonnée par Eric Thimjo. Au programme, la création du Grand Vertige, par le MégaSuperThéâtre et la reprise de quelques pépites des dernières saisons théâtrales, occasions de retrouver Sandrine Bonnaire, Léo Cohen-Paperman, Clément Poirée, Estelle Meyer, Jacques Osinski, François Gremaud, la compagnie Bravache, Aurélien Arnaud, le Théâtre National de Bruxelles et les compagnies Obra et La Mandale.

Catherine Robert