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N°343
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Avignon / 2026 - Agenda

Louise Thiers monte « Les Émigrés » de Slawomir Mrozek, un texte qui explore la dureté de leur solitude

Louise Thiers monte « Les Émigrés » de Slawomir Mrozek, un texte qui explore la dureté de leur solitude - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Scierie
©Les Émigrés, mis en scène par Louise Thiers. © Cléo Welgryn
Les Émigrés, mis en scène par Louise Thiers. © Cléo Welgryn

La Scierie / texte d’après Slawomir Mrozek / mise en scène Louise Thiers

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Au sein d’une cave, deux hommes réfugiés dans un pays qui n’est pas le leur partagent la dureté de leur solitude. Ce sont les personnages des Émigrés, pièce de Slawomir Mrozek mise en scène par Louise Thiers à La Scierie.

L’un est un exilé politique, l’autre un exilé économique. C’est tout ce que nous savons sur XX et AA, les deux personnages grâce auxquels l’auteur polonais Slawomir Mrozek aborde la question du déracinement et de la précarité dans Les Émigrés. Interprétés par Maxime Djordjalian et Nathan Prieur à La Scierie, ces deux hommes que tout oppose sont contraints de cohabiter dans une cave. « Tel un duo de clown blanc et d’Auguste, explique la metteuse en scène Louise Thiers, ils se soutiennent dans une réalité qui les abîme, (…) doivent compter l’un sur l’autre pour survivre ». C’est le soir de la Saint-Sylvestre. Ailleurs, les festivités laissent éclater l’insouciance d’un monde qui les ignore. Entre moments de tension et de joie, les deux réfugiés, eux, s’affrontent, avant de voir apparaître les premières lueurs de leur complicité naissante.

 

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Les Émigrés
du dimanche 5 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Scierie
15 boulevard Saint-Lazare, 84000 Avignon

à 13h40, les jours impairs, relâche le 15 juillet. Tél. : 04 84 51 09 11. Durée : 1h10.

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