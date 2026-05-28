Au sein d’une cave, deux hommes réfugiés dans un pays qui n’est pas le leur partagent la dureté de leur solitude. Ce sont les personnages des Émigrés, pièce de Slawomir Mrozek mise en scène par Louise Thiers à La Scierie.

L’un est un exilé politique, l’autre un exilé économique. C’est tout ce que nous savons sur XX et AA, les deux personnages grâce auxquels l’auteur polonais Slawomir Mrozek aborde la question du déracinement et de la précarité dans Les Émigrés. Interprétés par Maxime Djordjalian et Nathan Prieur à La Scierie, ces deux hommes que tout oppose sont contraints de cohabiter dans une cave. « Tel un duo de clown blanc et d’Auguste, explique la metteuse en scène Louise Thiers, ils se soutiennent dans une réalité qui les abîme, (…) doivent compter l’un sur l’autre pour survivre ». C’est le soir de la Saint-Sylvestre. Ailleurs, les festivités laissent éclater l’insouciance d’un monde qui les ignore. Entre moments de tension et de joie, les deux réfugiés, eux, s’affrontent, avant de voir apparaître les premières lueurs de leur complicité naissante.

Manuel Piolat Soleymat