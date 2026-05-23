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Classique / Opéra - Agenda

Festival Chamonix Vallée Classics, une semaine de concerts dans l’un des plus célèbres sites alpins

Festival Chamonix Vallée Classics, une semaine de concerts dans l’un des plus célèbres sites alpins - Critique sortie Classique / Opéra Chamonix-Mont-Blanc
©Légende : Le pianiste Jean-Efflam Bavouzet Crédit : Ben Ealovega
Légende : Le pianiste Jean-Efflam Bavouzet Crédit : Ben Ealovega

Alpes / Chamonix / Festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Lancé en 2024, le festival Chamonix Vallée Classics réunit quelques-uns des grands artistes actuels pour une semaine de concerts dans l’un des plus célèbres sites alpins.

Figure majeure du piano d’aujourd’hui, Jean-Efflam Bavouzet ouvre la 3ème édition du festival avec un récital autour de Haydn, dont il joue une sonate, mise en regard avec l’opus 13 de Hummel et l’opus 2 n°3 de Beethoven, toutes les deux dédiées au maître autrichien. Le 30 juillet, les Danel présentent les n°1 et 8 des quatuors à cordes de Chostakovitch, dont ils ont enregistré une intégrale qui fait référence, et le n°1 de Tchaïkovski. Après l’opus 18 n°6 de Beethoven, les Modigliani sont rejoints, dans le Quintette à cordes D.956 de Schubert, par Edgar Moreau, qui joue le lendemain les Suites pour violoncelle de Bach. Le 2 août, Vadim Kholodenko, Alena Baeva, Kyril Zlotnikov et Mathieu Herzog interprètent trois quatuors pour piano, de Mozart, Schumann et Brahms. Le 4, Boris Giltburg affronte deux monuments du répertoire pianistique, les Préludes de Rachmaninov et Gaspard de la nuit de Ravel. Quant à la clôture, elle prend la forme d’un concert participatif, emmené par la soprano Axelle Fanyo, qu’accompagne Kunal Lahiry.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Festival Chamonix Vallée Classics
du mercredi 29 juillet 2026 au mercredi 5 août 2026


Billetterie : https://www.cvc-festival.com/fr/billetterie/.

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