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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Douze – La Vie en alexandrins » par Jean-Pierre Brouillaud

« Douze – La Vie en alexandrins » par Jean-Pierre Brouillaud - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Maison de la parole
©Jean-Pierre Brouillaud, auteur et interprète de Douze – La Vie en alexandrins. © Marius Degardin
Jean-Pierre Brouillaud, auteur et interprète de Douze – La Vie en alexandrins. © Marius Degardin

Repasse / Maison de la parole / texte et interprétation Jean-Pierre Brouillaud

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Enseignant universitaire en droit, mais aussi romancier, auteur de théâtre et de chansons, Jean-Pierre Brouillaud monte pour la première fois sur scène à la Maison de la parole. Il célèbre, dans un seul-en-scène teinté d’humour, sa passion de l’alexandrin.

« Un monologue dont l’alexandrin serait à la fois le sujet et le vecteur, le thème et la passerelle pour s’y rendre ». Voici le spectacle que présente Jean-Pierre Brouillaud à la Maison de la parole : un seul-en-scène qui vise à détourner la solennité d’une langue élaborée à partir de vers à douze pieds pour aller du côté de « l’humour, de la dérision, de l’ironie, notamment en confrontant [l’alexandrin], potentiellement lyrique voire grandiloquent, aux choses les plus banales et les plus quotidiennes ». Interprétant lui-même cette confrontation de l’ordinaire et de la poésie, Jean-Pierre Brouillaud fait ici ses premiers pas de comédien, accompagné d’airs de guitare et de quelques chansons, pour que la musique s’affirme, de multiples façons.

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Douze – La Vie en alexandrins
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Maison de la parole
7 rue du Prévôt, 84000 Avignon

à 14h, relâche les 9, 16 et 23 juillet. Tél. : 04 90 82 61 10. Durée : 1h.

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