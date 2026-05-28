« Douze – La Vie en alexandrins » par Jean-Pierre Brouillaud
Repasse / Maison de la parole / texte et interprétation Jean-Pierre BrouillaudPublié le 28 mai 2026 - N° 345
Enseignant universitaire en droit, mais aussi romancier, auteur de théâtre et de chansons, Jean-Pierre Brouillaud monte pour la première fois sur scène à la Maison de la parole. Il célèbre, dans un seul-en-scène teinté d’humour, sa passion de l’alexandrin.
« Un monologue dont l’alexandrin serait à la fois le sujet et le vecteur, le thème et la passerelle pour s’y rendre ». Voici le spectacle que présente Jean-Pierre Brouillaud à la Maison de la parole : un seul-en-scène qui vise à détourner la solennité d’une langue élaborée à partir de vers à douze pieds pour aller du côté de « l’humour, de la dérision, de l’ironie, notamment en confrontant [l’alexandrin], potentiellement lyrique voire grandiloquent, aux choses les plus banales et les plus quotidiennes ». Interprétant lui-même cette confrontation de l’ordinaire et de la poésie, Jean-Pierre Brouillaud fait ici ses premiers pas de comédien, accompagné d’airs de guitare et de quelques chansons, pour que la musique s’affirme, de multiples façons.
Manuel Piolat Soleymat
A propos de l'événementDouze – La Vie en alexandrins
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Maison de la parole
7 rue du Prévôt, 84000 Avignon
à 14h, relâche les 9, 16 et 23 juillet. Tél. : 04 90 82 61 10. Durée : 1h.