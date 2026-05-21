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Théâtre - Agenda

Les Nuits de Fourvière fêtent leur 80ème anniversaire

Les Nuits de Fourvière fêtent leur 80ème anniversaire - Critique sortie Théâtre Métropole Grand Lyon Les Nuits de Fourvière
©Le lac des cygnes par le Ballet Preljocaj sera présenté aux Nuits de Fourvière CR : Jean-Claude Carbonne
Le lac des cygnes par le Ballet Preljocaj sera présenté aux Nuits de Fourvière CR : Jean-Claude Carbonne

Métropole Grand Lyon / Festival

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

Richesse, diversité et longévité, Les Nuits de Fourvière fêtent leur 80ème anniversaire avec une programmation toujours aussi dense et spectaculaire.

Comment résumer en quelques lignes deux mois d’intense programmation ? Pas moins de 60 spectacles et huit bals rythment dans la capitale des Gaules cette 80ème édition d’un festival qui s’exporte également au Grand Palais à Paris. Côté théâtre, quelques têtes de gondole : le nouveau spectacle de Rébecca Chaillon (La Parabole du Seum), le T.G Stan qui poursuit son travail sur Molière (1,2,3 Poquelin) ou encore le déjanté Honda Romance de Vimala Pons. Côté danse, en têtes de pont toujours, le ballet Preljocaj présentera Le Lac des cygnes, Sharon Eyal deux spectacles (House et Delay the sadness) et Maud le Pladec un Lonely club conçu avec le chanteur Eddy de Pretto. Et côté concerts, bien sûr, comme d’habitude, une pluie de vedettes, de Vanessa Paradis à Massive Attack en passant par Clara Yséqui organise également une alléchante nuit de la poésie en compagnie notamment d’Angelica Liddell, Virginie Despentes et Béatrice Dalle !

Eric Demey

A propos de l'événement

Les Nuits de Fourvière
du jeudi 28 mai 2026 au samedi 25 juillet 2026
Les Nuits de Fourvière
Métropole Grand Lyon

Tel : 04 72 32 00 00.

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