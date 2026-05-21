Richesse, diversité et longévité, Les Nuits de Fourvière fêtent leur 80ème anniversaire avec une programmation toujours aussi dense et spectaculaire.

Comment résumer en quelques lignes deux mois d’intense programmation ? Pas moins de 60 spectacles et huit bals rythment dans la capitale des Gaules cette 80ème édition d’un festival qui s’exporte également au Grand Palais à Paris. Côté théâtre, quelques têtes de gondole : le nouveau spectacle de Rébecca Chaillon (La Parabole du Seum), le T.G Stan qui poursuit son travail sur Molière (1,2,3 Poquelin) ou encore le déjanté Honda Romance de Vimala Pons. Côté danse, en têtes de pont toujours, le ballet Preljocaj présentera Le Lac des cygnes, Sharon Eyal deux spectacles (House et Delay the sadness) et Maud le Pladec un Lonely club conçu avec le chanteur Eddy de Pretto. Et côté concerts, bien sûr, comme d’habitude, une pluie de vedettes, de Vanessa Paradis à Massive Attack en passant par Clara Ysé – qui organise également une alléchante nuit de la poésie en compagnie notamment d’Angelica Liddell, Virginie Despentes et Béatrice Dalle !

Eric Demey