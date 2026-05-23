En cet été 2026, le Festival de Saint-Céré présente deux productions lyriques, et une exploration des répertoires à travers une quinzaine de concerts et spectacles.

La cour du Château de Castelnau-Bretenoux est le fonds baptismal du Festival de Saint-Céré. Dans la nouvelle mise en scène de Fidelio de Pauline Laidet qui y sera créée cet été, la représentation de l’univers carcéral dans lequel se déroule l’unique opéra de Beethoven s’appuiera sur les façades et les fenêtres du bâtiment. Sous la direction du hautboïste Gabriel Pidoux, l’ensemble Le Chapitre proposera le 31 juillet un arrangement chambriste, et sans entracte, de la partition, avec l’incarnation du rôle-titre par une valeur montante de la nouvelle génération, Margaux Poguet. En ouverture, la relecture de Cendrillon de Pauline Viardot par David Lescot, diffusée par La Co[opéra]tive, fait étape au Théâtre de l’Usine le 26 juillet, suivie d’un bal en soirée. L’édition 2026 présente deux autres créations, une soirée de théâtre musical avec Marie Oppert de la Comédie-Française, Shakespeare Song(e)s le 27, et un concert en compagnie de Stéphane Degout, le 1er août, qui fait dialoguer le Poème de l’amour et de la mer de Chausson et Un jour les étoiles d’Othman Louati.

Gilles Charlassier