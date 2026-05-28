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Avignon / 2026 - Agenda

« Dans la solitude des champs de coton » mis en scène par Loup-Franck Poblete-Labat

« Dans la solitude des champs de coton » mis en scène par Loup-Franck Poblete-Labat - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Présence Pasteur
©© Louise Quignon Dans la solitude des champs de coton mis en scène par Loup-Franck Poblete-Labat
© Louise Quignon Dans la solitude des champs de coton mis en scène par Loup-Franck Poblete-Labat

Présence Pasteur / Texte de Bernard-Marie Koltès / Mise en scène de Loup-Franck Poblete-Labat

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans sa mise en scène du texte de Bernard-Marie Koltès, Loup-Franck Poblete-Labat donne à éprouver l’étendue des significations possibles de l’échange entre Dealer et Client.

Pour aborder le poème théâtral qu’est Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, Loup-Franck Poblete-Labat, fondateur de la compagnie Détours, ne part avec aucune idée a priori. Guidé dans les méandres du texte par sa fascination devant « la manière dont Koltès parvient à faire entendre la multiplicité des choses, des hommes, du monde » sans jamais enfermer ses personnages « ni leurs désirs, ni leurs intentions, ni même leurs identités », il cherche à en donner à entendre toute la profondeur. Incarnés respectivement par Achille Sauloup et Nathan Jousni, le Dealer et le Client qui se rencontrent la nuit, dans un coin obscur d’une ville indéterminée, évoluent sur un plateau nu, habillé seulement d’une lumière qui se transforme au fil de leur échange où se mêlent commerce, désir, rapport de force… Parmi les interprétations multiples que souhaite ouvrir le metteur en scène, celle de masculinités en manque de langage pour dire l’amour tient une place centrale, interrogeant la capacité du théâtre à ouvrir de nouveaux possibles.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Dans la solitude des champs de coton
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Présence Pasteur
13 rue du Pont Trouca, 84000 Avignon

à 21h50, relâche le jeudi. Tel : 04 32 74 18 54. Durée : 1h15.

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