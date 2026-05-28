Dans le cadre du Pavillon Île-de-France à Avignon Off, la Compagnie Nevoa investit les Jardins du Carmel pour croiser documentaire, musique, cirque, danse, théâtre…

Si vous pouviez retourner dans votre passé, que feriez-vous ? Y changeriez-vous quelque chose ? En amont de la représentation, Léo Ricordel et Quentin Beaufils vont à la rencontre de passantes et de passants pour recueillir leurs souvenirs. Ensuite mixés avec une bande-son préenregistrée et une partition musicale jouée en live, ces témoignages constituent l’une des matières de Sillages, « spectacle de cirque documentaire et poétique » (pour tous publics à partir de 4 ans) imaginé par les deux cofondateurs de la Compagnie Nevoa. Une musicienne et deux acrobates donnent corps à cette escapade circassienne et chorégraphique qui laisse une grande place au jeu et à l’imprévu. « Nous voulons faire entendre le regard qu’ont des femmes et des hommes sur leur propre vie et les rencontres qui les ont façonnés », déclarent Léo Ricordel et Quentin Beaufils. Une invitation à se plonger dans tous les possibles de l’existence. À tout âge.

Manuel Piolat Soleymat