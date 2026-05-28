La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« Sillages » de Léo Ricordel et Quentin Beaufils croise documentaire, musique, cirque, danse, théâtre…

« Sillages » de Léo Ricordel et Quentin Beaufils croise documentaire, musique, cirque, danse, théâtre… - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre du Train Bleu - Jardins du Carmel
©Sillages de Léo Ricordel et Quentin Beaufils. © Charlie Meunier
Sillages de Léo Ricordel et Quentin Beaufils. © Charlie Meunier

Théâtre du Train Bleu - Jardins du Carmel / conception et mise en scène Léo Ricordel et Quentin Beaufils / à partir de 4 ans

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans le cadre du Pavillon Île-de-France à Avignon Off, la Compagnie Nevoa investit les Jardins du Carmel pour croiser documentaire, musique, cirque, danse, théâtre…

Si vous pouviez retourner dans votre passé, que feriez-vous ? Y changeriez-vous quelque chose ? En amont de la représentation, Léo Ricordel et Quentin Beaufils vont à la rencontre de passantes et de passants pour recueillir leurs souvenirs. Ensuite mixés avec une bande-son préenregistrée et une partition musicale jouée en live, ces témoignages constituent l’une des matières de Sillages, « spectacle de cirque documentaire et poétique » (pour tous publics à partir de 4 ans) imaginé par les deux cofondateurs de la Compagnie Nevoa. Une musicienne et deux acrobates donnent corps à cette escapade circassienne et chorégraphique qui laisse une grande place au jeu et à l’imprévu. « Nous voulons faire entendre le regard qu’ont des femmes et des hommes sur leur propre vie et les rencontres qui les ont façonnés », déclarent Léo Ricordel et Quentin Beaufils. Une invitation à se plonger dans tous les possibles de l’existence. À tout âge.

 

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Sillages
du dimanche 5 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre du Train Bleu - Jardins du Carmel
3 rue de l’Observance, 84000 Avignon

à 16h50, les jours impairs. www.theatredutrainbleu.fr

Durée : 35 minutes. À partir de 4 ans.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

« [poíēsis] », de Florian Goetz et Jérémie Sonntag, est une irruption poétique dont notre regard sur le monde ne sortira pas indemne - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11 • Avignon – Espaces Mistral
Avignon / 2026 - Théâtre - Agenda

« [poíēsis] », de Florian Goetz et Jérémie Sonntag, est une irruption poétique dont notre regard sur le monde ne sortira pas indemne

Conçu pour les salles de classe et autres [...]

 « [poíēsis] », de Florian Goetz et Jérémie Sonntag, est une irruption poétique dont notre regard sur le monde ne sortira pas indemne - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11 • Avignon – Espaces Mistral
« Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Manufacture
Avignon / 2026 - Théâtre - Gros Plan

« Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed

Hic et nunc, dans l’immédiat de la situation [...]

 « Merci d’être là », un spectacle qui efface les frontières entre les spectateurs et les interprètes de la compagnie théâtrale Ontroerend Goed - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Manufacture
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Wilde » mis en scène par Noémie Pierre ou comment la magie du théâtre ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire