Face à la maladie neurologique qui affecte son corps et sa parole, Gilles Ostrowsky, magnifique comédien disparu le 7 février dernier, a créé ce spectacle très applaudi à sa création en 2021, dont il a co-signé la mise en scène avec Sophie Cusset. Un périple où rêve et réalité se brouillent, où malgré le tragique le rire déploie sa force.

En 2017, au saut du lit, Gilles Ostrowsky perd l’équilibre. Puis le diagnostic tombe. Comment faire face à l’inconnu et aux multiples symptômes d’une maladie dégénérative, une « ataxie cérébelleuse » ? « La neurologue m’a dit que j’étais peut-être malade depuis toujours […] mais que mon corps compensait et qu’aujourd’hui c’est ma capacité à compenser qui était attaquée. Instinctivement l’acteur s’en est emparé, en a fait un personnage. Maintenant, il a pris le pouvoir, les mots s’échappent sans arrêt, je trébuche dedans, je me clownifie. » expliqua l’artiste, qui raconte et transforme la maladie dans un spectacle qui fut très applaudi à sa création en 2021, aujourd’hui repris. Sur scène, un trio de comédiens orchestre et réinvente les allers-retours entre le rêve et la réalité. Gilles Ostrowsky se dédoublait en G1 « en pleine tempête » et G2 qui observe. L’un désemparé face au cataclysme, l’autre observateur désabusé et lucide du désastre en cours, un peu comme Gregor Samsa aux prises avec sa métamorphose dans la nouvelle de Kafka. L donne corps au monde extérieur : médecin traitant, neurologue, sorcier de Cluny, psychanalyste imaginaire, directeur de lieu culturel…

La scène comme irruption de l’imaginaire

Thomas Blanchard et Grégoire 0esterman sont accompagnés sur scène par Léon Ostrowsky, le fils de Gilles. Ce qui importe dans ce voyage détonant, qui entremêle de décapants traits comiques et de cruels coups du sort, c’est à la fois le ressenti et le regard sur ce ressenti, c’est le réel bousculé par la fiction, et vice versa. « Le théâtre est le lieu rêvé pour jouer avec ces frontières, les manipuler, les démonter et les remonter, jusqu’au vertige. » Gilles subit, observe, réinvente : en compagnie des siens l’artiste a conjugué l’expérience douloureuse du réel à la puissance immortelle de l’imaginaire, en un périple théâtral renouvelé qu’on imagine troublant, fort et beau.

Agnès Santi