En Frzangzwe, les nantis, derrière le président, et les fauchés, conduits par la baronne, se toisent : la révolte gronde… Aurélie Audax adapte avec fougue le brulot désopilant de Marcus Malte.

« J’espère que les spectateurs auront tous, comme moi, envie de faire la révolution avec eux – et en se marrant ! » dit Marcus Malte à propos de l’adaptation faite par Aurélie Audax de son roman foisonnant, ubuesque, rabelaisien et punk. La metteuse en scène s’empare de cette rocambolesque aventure politico-foutraque avec gourmandise : « Marcus Malte, tel le fou du roi, est un jongleur de mots. Il bouffonne les situations, sautille d’un personnage à l’autre et nous fait toucher du doigt la réalité tragicomique de notre société. » En route, donc, pour suivre les aventures d’une princesse bimbo qui se prend pour Louise Michel au doux pays de Frzangzwe !

On est là ! on est là !

Aurélie Audax, Gérard Audax, Clément Beauvoir, Etienne Luneau, Lila Tamazit et Pauline Vincent interprètent les personnages hauts en couleur de ce tourbillon existentiel, changeant de rôle en un tournemain. La musique de Fred Parker accompagne le texte « comme un miroir sonore », entre marches satiriques et onirisme noir, dérision et émotion, chaos et espoir. Cette fable folle et burlesque, à la fois sociale, politique et intime, dépasse la simple opposition entre gentils et méchants : tous les personnages sont « plus ou moins salauds, tous plus ou moins conscients de l’être, tous arrivés par des détours peu avouables, tous chargés d’une histoire cabossée et de rêves encore intacts », dit Aurélie Audax. On y est tous ; on est là !

Catherine Robert