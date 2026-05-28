Magnéééétique est décliné en deux formes, Face A (de 3 à 12 ans) et Face B (de 7 à 14 ans). En prenant pour support de jeu la K7 à bande du siècle dernier, ce double spectacle de danse et de théâtre d’objet vient travailler des thèmes comme la relation, la mémoire et la réparation.

La réputation de la compagnie Les Nouveaux Ballets n’est plus à faire : les créations qualitatives d’Amélie Poirier, souvent adressées à la jeunesse, explorent à chaque fois le langage de l’interaction entre corps et objets, avec un geste très chorégraphié et une appétence pour les sujets délicats, qui peuvent d’autant mieux être traités que l’objet permet la métaphore. Face A utilise les sons propres à la K7 (lecture, avance rapide, etc.) pour permettre à la danseuse d’explorer les émotions et relations interpersonnelles. Face B met en jeu une comédienne-clownesse qui se sert de la K7 pour les sons qu’elle renferme, pour sa valeur d’archive. Elle se livre à une sorte d’archéologie de sa propre vie, et l’on comprend qu’il s’agit ici d’explorer la mémoire, le traumatisme, la vulnérabilité, mais aussi la réparation. Le jeu de clown met en valeur la puissance du rire comme instrument de dédramatisation et de soin.

Mathieu Dochtermann