Dans une mise en scène de Renelde Pierlot, Lula Béry, Clément Corrillon, Olivia Harkay et Juliette Moro font voler en éclats l’un des tabous de notre société : les menstruations. Un spectacle documenté qui se réapproprie, entre histoire et fiction, « ce qui a longtemps été tu, minimisé ou moqué »…

Sur le plateau, un utérus géant rend visible le fonctionnement des cycles menstruels. L’ambition de Peggy Wurth, qui signe la scénographie du spectacle mis en scène par Renelde Pierlot au Théâtre Transversal, est de faire naître un « esprit de fête collective », « de créer du lien et d’insuffler (…) un souffle joyeux et convivial » à la représentation. Nourrie par des échanges avec des personnes de multiples horizons (femmes de tous âges rendant compte de la façon dont elles vivent ou ont vécu leurs règles, personnels de santé…), Les Jours de la lune croise savoirs scientifiques et expériences personnelles pour mettre en place une double chronologie. La première, historique, met en lumière la perception des menstruations à travers les époques. La seconde, plus intime, brise le silence qui entoure dans notre société le cycle féminin, des premières règles à la ménopause.

Parler des règles frontalement, sans détour et sans tabou…

« Avec ce spectacle, j’ai voulu combler [un] manque, affirme Renelde Pierlot. Parler des règles frontalement, sans détour et sans tabou. M’adresser à toutes et à tous — quels que soient l’âge, le genre ou le parcours — pour transmettre, questionner, mais aussi partager un moment commun autour de ce qui nous relie. » Interprété par un comédien et trois comédiennes de générations différentes, Les jours de la lune donne à entendre « une pluralité de voix, d’expériences et de rapports au corps qui dessine une réalité complexe, intime et profondément politique ». Ce kaléidoscope de récits vise à engendrer « une forme théâtrale vivante, ludique et festive », à ouvrir « un espace où l’on peut rire, apprendre, s’étonner et parfois s’indigner ensemble ».

Manuel Piolat Soleymat