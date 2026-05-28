La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« Les gestes d’après », un seule en scène autour de l’inceste par Coralie Emilion-Languille

« Les gestes d’après », un seule en scène autour de l’inceste par Coralie Emilion-Languille - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre Artéphile
©Les gestes d’après, ou comment retrouver la joie malgré un inceste, au théâtre Artéphile CR : Sophie Le Strat
Les gestes d’après, ou comment retrouver la joie malgré un inceste, au théâtre Artéphile CR : Sophie Le Strat

Théâtre Artéphile / Texte et mise en scène de Coralie Emilion-Languille avec Benjamin Georjon

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Seule en scène autour de l’inceste, Les gestes d’après raconte comment la joie peut faire son retour dans la vie au-delà du trauma.

L’inceste est un sujet dont on parle de plus en plus, fort heureusement. Mais Les gestes d’après créé par Coralie Emilion-Languille l’aborde d’une manière un peu particulière : à partir de la joie qui a pu revenir habiter la vie au terme d’un long processus de reconstruction. Le texte, conçu comme « un poème fleuve », « un acte de résilience », est interprété par son autrice suivant un schéma de marche inspiré du théâtre japonais. Un masque végétal et animal à la fois est suspendu au plafond et, sur scène, l’artiste sculpte du bois rouge-corail tandis qu’un violoncelle se fait entendre dans la forêt. C’est dans cette atmosphère emplie d’éléments naturels que prend place une « déambulation poétique » sur les chemins du retour à la joie.

 

Eric Demey

A propos de l'événement

Les gestes d’après
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Artéphile
7 rue Bourgneuf, 84000 Avignon

à 17h20, relâche les 5, 12 et 19 juillet. Tel : 04 32 70 14 02. Durée : 1h.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Halles
Avignon / 2026 - Théâtre - Gros Plan

Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité

C’est dans le jardin du Théâtre des Halles [...]

 Maxime Potard met en scène « Danser dans mon petit salon sans me poser de question », un solo de poésie documentaire autour de la notion de virilité - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Halles
x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Douze – La Vie en alexandrins » par Jean-Pierre Brouillaud
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire