Seule en scène autour de l’inceste, Les gestes d’après raconte comment la joie peut faire son retour dans la vie au-delà du trauma.

L’inceste est un sujet dont on parle de plus en plus, fort heureusement. Mais Les gestes d’après créé par Coralie Emilion-Languille l’aborde d’une manière un peu particulière : à partir de la joie qui a pu revenir habiter la vie au terme d’un long processus de reconstruction. Le texte, conçu comme « un poème fleuve », « un acte de résilience », est interprété par son autrice suivant un schéma de marche inspiré du théâtre japonais. Un masque végétal et animal à la fois est suspendu au plafond et, sur scène, l’artiste sculpte du bois rouge-corail tandis qu’un violoncelle se fait entendre dans la forêt. C’est dans cette atmosphère emplie d’éléments naturels que prend place une « déambulation poétique » sur les chemins du retour à la joie.

Eric Demey