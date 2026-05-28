« Les gestes d’après », un seule en scène autour de l’inceste par Coralie Emilion-Languille
Théâtre Artéphile / Texte et mise en scène de Coralie Emilion-Languille avec Benjamin GeorjonPublié le 28 mai 2026 - N° 345
Seule en scène autour de l’inceste, Les gestes d’après raconte comment la joie peut faire son retour dans la vie au-delà du trauma.
L’inceste est un sujet dont on parle de plus en plus, fort heureusement. Mais Les gestes d’après créé par Coralie Emilion-Languille l’aborde d’une manière un peu particulière : à partir de la joie qui a pu revenir habiter la vie au terme d’un long processus de reconstruction. Le texte, conçu comme « un poème fleuve », « un acte de résilience », est interprété par son autrice suivant un schéma de marche inspiré du théâtre japonais. Un masque végétal et animal à la fois est suspendu au plafond et, sur scène, l’artiste sculpte du bois rouge-corail tandis qu’un violoncelle se fait entendre dans la forêt. C’est dans cette atmosphère emplie d’éléments naturels que prend place une « déambulation poétique » sur les chemins du retour à la joie.
Eric Demey
A propos de l'événementLes gestes d’après
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre Artéphile
7 rue Bourgneuf, 84000 Avignon
à 17h20, relâche les 5, 12 et 19 juillet. Tel : 04 32 70 14 02. Durée : 1h.