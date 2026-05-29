Antonella Questa, comédienne italienne bilingue, metteuse en scène et autrice, interroge, avec humour et acuité, les traces durables de la violence éducative ordinaire dans les familles et le système scolaire.

Avec sa compagnie LAQ PROD, Antonella Questa plante son regard dans le familier, le banal, dans ce que nous avons intériorisé. « Une gifle n’a jamais tué personne », « Quel enfant roi ! », « C’est pour ton bien »… Enfance heureuse (créée en italien sous le titre Infanzia Felice) est une fable pour adultes qui ne raconte pas une enfance malheureuse mais qui met en lumière les violences ordinaires. Elle raconte l’empreinte de notre enfance sur la personne que l’on devient, dans nos corps et dans nos têtes. Pendant une heure, la comédienne multiplie les incarnations de personnages. Elle porte l’histoire d’une institutrice confrontée à un épisode de harcèlement scolaire, d’une directrice d’école alcoolique, d’une mère carriériste débordée, d’enfants ingérables, et même d’un chat qui parle.

La « Pédagogie noire »

Ce conte moderne ample et rythmé nous parle et nous touche. On passe du rire aux larmes face aux situations où l’identification est évidente. Derrière l’humour et l’émotion, le texte met en lumière une lutte, celle contre la violence éducative dite ordinaire, contre la « Pédagogie Noire », transmise de génération en génération et intériorisée, jusqu’à devenir banale puis invisible. Le concept est défini dans les travaux de la sociologue allemande Katharina Rutschky, qui publia en 1977 une anthologie révélant des méthodes d’éducation fondées sur la répression des émotions et la manipulation de la volonté des enfants. Antonella Questa aujourd’hui interroge : qu’est-ce qu’il en reste, sous d’autres formes, dans nos gestes, nos mots, nos regards ? Quelle issue envisager ? Sa pièce appelle à éduquer nos enfants avec plus d’empathie et d’amour, en commençant par poser un regard plus doux sur nous-mêmes.

Isaure Do Nascimento