« Vive le sujet ! », des tentatives pleines d’espoir au Jardin de la Vierge

Le Jardin de la Vierge est devenu le lieu le plus sacré du Festival, s’agissant de donner aux essais performatifs, fondés sur la rencontre avec autrui, la plus grande valeur et la plus belle résonance. Focus sur trois d’entre eux.

Dans cette quête de la rencontre, on remarque d’emblée le curieux attelage formé par Zoé Lakhnati et Claudia Atletica. D’un côté Zoé la danseuse contemporaine pur jus, formée notamment à P.A.R.T.S., interprète auprès de grands chorégraphes, et aujourd’hui porteuse remarquée de ses propres projets, en tant qu’autrice, organisatrice de festival ou artiste associée à la Ménagerie de Verre. De l’autre Claudia, sans doute la femme la plus forte de France, championne de bodybuilding, sculptrice de son corps mais aussi de celui des autres en tant que préparatrice physique. Deux corps très différents qui vont s’apprivoiser, confronter leur propre construction musculaire, et explorer ce que peut être un corps en transformation. Accompagné de représentations mythiques, Claudia the Virgin invente de nouvelles images et un rapport au corps en pleine ébullition. Dans la deuxième série de Vive le Sujet !, on retrouve Johana Malédon, chorégraphe de la même génération que Zoé. Son parcours l’a menée de sa Guyane natale aux scènes internationales, avec une collaboration notable avec le chorégraphe Léo Lérus. Mais, alors qu’elle était invitée outre-Rhin au ballet du Théâtre Münster, elle fait la connaissance de la scénographe Félicia Riegel…

Le mouvement de la pensée

De retour en France après l’aventure allemande, Johana Malédon réfléchit à la façon de ne pas rompre le lien avec la plasticienne. La proposition d’un Vive le Sujet ! arrive à point nommé, surtout quand on considère, comme le fait la chorégraphe, « l’autre comme révélateur de soi ». L’expérience du duo Dear, où Félicia devient performeuse, agit comme une nouvelle forme de rencontre, que le processus de création alimente au travers d’une correspondance écrite. Pour la troisième et dernière série, le Jardin de la Vierge accueille Laura Defretin et Brandon Masele, largement connus sous le nom de MazelFreten. Dans leur travail personnel, ils s’attachent à faire exister la danse électro sur les scènes de la création contemporaine, mais aussi dans les espaces de la culture populaire, comme à la cérémonie d’ouverture des J.O. de Paris ou dans des clips vidéo. Aujourd’hui, ils invitent le philosophe Emmanuel Leclercq à partager le jardin de la pensée, dans un instant suspendu où le corps est le lieu de la pensée et la scène l’endroit du rêve.

Nathalie Yokel