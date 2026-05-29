Tout juste créé par Renato Illes et Gabor Zsiros à Budapest, le duo entend participer au renouveau du cirque hongrois et de son lien avec la danse.

La compagnie Ylzé est un collectif fondé par Renato Illes et Gabor Zsiros, dans la perspective de mettre au jour l’expressivité d’une forme qu’ils nomment « cirque danse ». En cela, ils s’inscrivent dans la lignée du travail de la compagnie Recirquel, où tous les deux ont travaillé pendant de nombreuses années. Pionnière du cirque contemporain hongrois, elle a déjà fait à Avignon les belles heures du festival Off, sur les bases d’un cirque aérien, acrobatique et dansé. Si Renato et Gabor en sont naturellement les héritiers, ils creusent plus avant le sillon à travers ce duo qui met à l’épreuve leurs qualités physiques, leur technicité, et leur sens du mouvement – Gabor lui-même ayant commencé sa carrière en tant que danseur. Same, qui s’appuie entièrement sur leurs deux corporalités, cherche également l’intensité dans l’expression et la narration.

La rencontre avec soi et avec l’autre

Le duo s’articule autour d’un agrès aérien qui permet des jeux d’accroches, des suspensions, tels qu’à la sangle ou au trapèze. Mais Same ne se construit pas comme une succession de numéros. Il engage le spectateur dans un voyage autour d’une relation, que les deux artistes conjuguent au singulier comme au pluriel. Entre liberté individuelle et compréhension mutuelle, toute une gamme de mouvements et de situations vont traduire les connexions possibles entre ces deux êtres. Le lien fort et élastique, qui peut les unir de façon tangible ou symbolique, vient nourrir leur fausse gémellité, et donner à voir l’union, la séparation, l’entraide, la différence, l’indifférence – mais jamais la compétition. L’univers visuel et musical vient ajouter une dimension illusoire et poétique à ce voyage, empli de l’émotion de la rencontre avec soi et avec l’autre.

Nathalie Yokel