Caroline Marcos met en scène Soleil Déréglé d’Elie Salleron, un voyage initiatique entre rêve et réalité, slalomant entre rationalité et émotions humaines. Sur le mode absurde voire grotesque, la pièce interroge le combat de l’imaginaire contre les dérives de la science.

La rationalité est-elle préférable à notre imaginaire ? La science est-elle sacrée ? Peut-elle tout expliquer, tout résoudre ? Elie Salleron tente de répondre à ces questions dans Soleil déréglé : « L’être humain moderne se perd dans la volonté d’encadrer la vie par la connaissance. ». Casimir, chômeur et alcoolique, erre dans notre monde de la Raison, alors qu’il est fraîchement élu président de la République par un algorithme. Il sillonne cette société pleine de contradictions, cette société en déclin qui prône la logique au-dessus de tout. Casimir est-il en train de rêver son voyage, ou bien est-ce la réalité qui se déploie devant lui ?

Une traversée entre songe et lucidité

Caroline Marcos met en scène cette « satire politique et scientifique » qui interroge les rapports entre la subjectivité et l’objectivité ; ce qui doit ou peut être pensé, ressenti ou prouvé ; et ce qui est – ou non — humain. Le texte d’Elie Salleron, à la fois comique et réflexif, met en évidence qu’il est de plus en plus difficile de penser par nous-mêmes. La mise en scène construit un espace de corps plutôt que de décor. L’épopée de Casimir dans divers lieux est valorisée par une création sonore et de lumière qui reflète son chemin intérieur, brise le quatrième mur en brouillant la perception de l’hallucination et de la vérité. Etienne Glénat, aux commandes de l’univers sonore de la pièce, le résume : « Il y a autant de réalités qu’il n’y a d’individus, et c’est dans cette pluralité sensible que nous voulons faire naviguer le public ».

Siloé Lemaître