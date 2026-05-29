La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Avec « Écoutez leur silence », Gabrielle Gay donne la voix aux adolescents heurtés et ignorés

Avec « Écoutez leur silence », Gabrielle Gay donne la voix aux adolescents heurtés et ignorés - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Factory - Espace Roseau Teinturiers
©La tendresse adolescente d’Écoutez leur silence de Gabrielle Gay © Léon Bliglieri
La tendresse adolescente d’Écoutez leur silence de Gabrielle Gay © Léon Bliglieri

Reprise / La Factory – Roseaux Teinturiers / texte et mise en scène Gabrielle Gay

Publié le 29 mai 2026 - N° 345

Entre tempête émotionnelle et mutisme torturé, la Compagnie des mauvais joueurs plante le décor d’Écoutez leur silence dans un centre pour ados. Une exploration des turbulences de la jeunesse.

Tendez l’oreille… un peu plus encore. Vous n’entendez rien ? Et pourtant, c’est un capharnaüm intérieur. Celui de nos adolescences. L’âge où tout bascule et se bouscule, où tout se brouille et on s’embrouille. Dans la tempête de ces émotions qui font vaciller le corps comme la langue, souvent, le silence règne, pesant et parlant tout à la fois. Car on ne trouve pas d’oreille attentive ou de bras protecteurs. C’est tout le travail de Nathanëlle, qui accompagne sept adolescents cabossés par la vie.

Par mots et par sauts

Plongées dans le quotidien de ces jeunes aux vies brisées, Gabrielle Gay et sa troupe propose un retour en adolescence. À travers la pluralité de leurs expériences de jeu et de disciplines artistiques (musique, danse, arts plastiques), la compagnie fait défiler les mots comme sur des colliers de perle. Elle noue à cette farandole langagière un travail corporel intense. Les sauts et cabrioles sur les canapés du foyer sont permis. Les câlins, les jeux d’eau et la douleur aussi.

Amandine Cabon

A propos de l'événement

Écoutez leur silence
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Factory - Espace Roseau Teinturiers
45 rue des Teinturiers, 84000 Avignon

à 18h20, relâche les 9, 16, 23 juillet. Tél. 09 74 74 64 90. Durée : 1h20.

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