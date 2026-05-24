Le chorégraphe Bruno Benne présente un quatuor tout-terrain, dans un art Grand Siècle qui affirme, plus que jamais, sa modernité.

Avec Vifs-Water Music, Bruno Benne poursuit son exploration d’un baroque résolument vivant. Formé auprès de Béatrice Massin et Marie‑Geneviève Massé, il aborde la « Belle Danse » comme un langage à réinventer : un vocabulaire ancien, qu’il considère comme pleinement contemporain. Pour lui, tout part du dialogue intime entre danse et musique, de cette manière qu’a le corps de devenir presque instrumentiste. Dans ce quatuor tout‑terrain, il mêle les élans et ornements baroques à une écriture d’aujourd’hui, débarrassée du cérémonial mais nourrie des concepts historiques. Les interprètes, en jeans, actualisent la musique de Haendel revisitée le compositeur par Youri Bessières. Inspiré par la vitalité des suites de Water Music et par l’imaginaire des fontaines musicales, Benne joue des symétries, des flux et des jaillissements pour ancrer un héritage en constante évolution.

Agnès Izrine