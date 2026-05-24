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N°343
mai 2026
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Danse - Agenda

« Vifs-Water Music », Bruno Benne continue son exploration d’un baroque résolument vivant

« Vifs-Water Music », Bruno Benne continue son exploration d’un baroque résolument vivant - Critique sortie Danse Tremblay-en-France
©Crédit : Clara Rambaud Vifs-Water Music de Bruno Benne
Crédit : Clara Rambaud Vifs-Water Music de Bruno Benne

Théâtre Louis Aragon / Chor. Bruno Benne

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Le chorégraphe Bruno Benne présente un quatuor tout-terrain, dans un art Grand Siècle qui affirme, plus que jamais, sa modernité.

Avec Vifs-Water Music, Bruno Benne poursuit son exploration d’un baroque résolument vivant. Formé auprès de Béatrice Massin et Marie‑Geneviève Massé, il aborde la « Belle Danse » comme un langage à réinventer : un vocabulaire ancien, qu’il considère comme pleinement contemporain. Pour lui, tout part du dialogue intime entre danse et musique, de cette manière qu’a le corps de devenir presque instrumentiste. Dans ce quatuor tout‑terrain, il mêle les élans et ornements baroques à une écriture d’aujourd’hui, débarrassée du cérémonial mais nourrie des concepts historiques. Les interprètes, en jeans, actualisent la musique de Haendel revisitée le compositeur par Youri Bessières. Inspiré par la vitalité des suites de Water Music et par l’imaginaire des fontaines musicales, Benne joue des symétries, des flux et des jaillissements pour ancrer un héritage en constante évolution.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Vifs-Water Music
du samedi 13 juin 2026 au samedi 13 juin 2026


à 17h. Tél. : 01 49 63 70 58. Durée : 30 minutes.

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