Le Ballet de l’Opéra national de Paris nous propose de vibrer grâce à la découverte de l’américaine Micaela Taylor, à la sensibilité exacerbée de Mats Ek et au grand retour de The Season’s Canon de Crystal Pite.

Pour ouvrir cette soirée vibrante, la chorégraphe Micaela Taylor fait ses premiers pas à l’Opéra de Paris en créant Dreams This Way pour quinze danseurs et danseuses. Venue de Los Angeles, elle a commencé à se faire un nom en Europe grâce à ses créations pour le NDT2 ou le Birmingham Royal Ballet. Elle développe une gestuelle singulière, athlétique et expressive, qu’accompagnent des faciès aux mimiques volontairement exagérées. Entre ensuite au répertoire l’intime et bouleversant Solo for Two de Mats Ek qui, sur une musique déchirante d’Arvo Pärt, nous parle du couple et de l’absence. Last but not least, plébiscité à chacune de ses représentations, revient The Season’s Canon de Crystal Pite et ses grappes humaines organiques et électrisantes.

Delphine Baffour