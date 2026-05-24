Ambra Senatore reprend « Per altre voci », son solo créé en 2024

Dans la série italienne des Chantiers d’Europe du Théâtre de la Ville, voici Ambra Senatore, dans le solo qu’elle créait en 2024, devenu, aujourd’hui, Par d’autres voix.

Il était important pour Ambra Senatore de revenir à la figure du solo. Éprouvé il y a de nombreuses années, puis balayé depuis par de nouvelles œuvres produites en tant que directrice du CCN de Nantes, dont la dernière comme une ode au collectif et à la solidarité du vivant, le format du solo lui donne ici une belle occasion de reconnaitre en effet la chance qu’elle peut avoir dans sa liberté de prendre le plateau et de pouvoir dire et faire ce qu’elle veut. Comprendre : tant de femmes n’ont pas cette chance à travers le monde. Ce sont donc toutes ces voix qui vont hanter les gestes, les chants, la parole d’Ambra Senatore, en même temps très fidèle à elle-même : aussi la voit-on dans une adresse directe et complice au public, dans des gestes quotidiens qu’elle sait si bien rendre poétique, dans une installation d’objets et accessoires qui habitent l’espace de belles inspirations. Le tout conduit par l’univers sonore de Jonathan Seilman, qui officie en interaction avec la chorégraphe.

Nathalie Yokel