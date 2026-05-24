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N°343
mai 2026
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Danse - Agenda

Ambra Senatore reprend « Per altre voci », son solo créé en 2024

Ambra Senatore reprend « Per altre voci », son solo créé en 2024 - Critique sortie Danse Paris Théâtre de la Ville - La Coupole
©Crédit : Viola Berlanda Ambra Senatore dans la voie des femmes
Crédit : Viola Berlanda Ambra Senatore dans la voie des femmes

Théâtre de la Ville / Coupole
Chorégraphie Ambra Senatore

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Dans la série italienne des Chantiers d’Europe du Théâtre de la Ville, voici Ambra Senatore, dans le solo qu’elle créait en 2024, devenu, aujourd’hui, Par d’autres voix.

Il était important pour Ambra Senatore de revenir à la figure du solo. Éprouvé il y a de nombreuses années, puis balayé depuis par de nouvelles œuvres produites en tant que directrice du CCN de Nantes, dont la dernière comme une ode au collectif et à la solidarité du vivant, le format du solo lui donne ici une belle occasion de reconnaitre en effet la chance qu’elle peut avoir dans sa liberté de prendre le plateau et de pouvoir dire et faire ce qu’elle veut. Comprendre : tant de femmes n’ont pas cette chance à travers le monde. Ce sont donc toutes ces voix qui vont hanter les gestes, les chants, la parole d’Ambra Senatore, en même temps très fidèle à elle-même : aussi la voit-on dans une adresse directe et complice au public, dans des gestes quotidiens qu’elle sait si bien rendre poétique, dans une installation d’objets et accessoires qui habitent l’espace de belles inspirations. Le tout conduit par l’univers sonore de Jonathan Seilman, qui officie en interaction avec la chorégraphe.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Per altre voci
du mercredi 10 juin 2026 au samedi 13 juin 2026
Théâtre de la Ville - La Coupole
2 place du Châtelet, 75004 Paris

Du 10 au 12 juin à 19h, le 13 juin à 17h. Tél. : 01 42 74 22 77.

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