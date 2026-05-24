Danse Elargie : la finale avec les derniers 20 candidats

Les 20 finalistes du concours Danse Élargie viennent révéler leur travail le samedi 6 juin. Le lendemain, ils ne seront plus que 12 à tenter de remporter un des cinq prix.

Le concours fête sa 9e édition, avec une reconnaissance du public et des professionnels toujours vive. Et, cette année, une nouveauté : le concours est ouvert aux projets prenant à bras-le-corps la question de l’espace public, ce qui rejoint la démarche du Théâtre de la Ville qui déploie désormais une programmation extérieure dans son Festival des Places. Sur la grande scène ou sur la place du Châtelet, les 20 projets, sélectionnés parmi 324 candidatures venant de 63 pays, vont donc se déployer, portés par de tout jeunes auteurs comme Andrea Berlioz, tout juste sorti du CNDC d’Angers, ou par des créateurs confirmés, comme la luxembourgeoise Sarah Baltzinger. Iran, Finlande, Cameroun, Italie, Grèce, Corée du Sud, Bolivie, Espagne, Suisse sont les pays réunis sur ce week-end par Danse Élargie, qui dans ce cadre strict du concours permet toujours de faire émerger de folles têtes chercheuses pour la danse.

Nathalie Yokel