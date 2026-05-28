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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Panphobia » de Sïna Rougerie ou l’histoire d’une femme atteinte d’une pathologie fictive

« Panphobia » de Sïna Rougerie ou l’histoire d’une femme atteinte d’une pathologie fictive - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Lila’s
©© Hugo Aubry – Valentin Deconttignies Panphobia de Sïna Rougerie
© Hugo Aubry – Valentin Deconttignies Panphobia de Sïna Rougerie

Théâtre des Lila’s / Texte de Sïna Rougerie / Mise en scène de Sïna Rougerie et Robin Azéma

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans Panphobia, l’autrice et comédienne Sïna Rougerie incarne une femme atteinte d’une pathologie fictive, déterminée à reconquérir un espace de joie.

Dans le texte écrit et interprété par Sïna Rougerie, Wendy est une jeune femme atteinte de dermophasie. Ce mal qui n’existe pas dans notre réalité, mais qui dans la fiction qu’est Panphobia fait des ravages, fissure de toutes parts le corps de la protagoniste. Seule en scène, Sïna Rougerie s’adresse au spectateur comme à un confident mais avec la tête recouverte d’un coussin – elle s’identifie davantage à un objet qu’à un être humain. Elle lui raconte comment elle a perdu des morceaux d’elle-même, prétend se les être fait voler par un ogre ou un clown à tête de chien… Nous sommes à coup sûr là face à des symptômes post-traumatiques : dépersonnalisation, déréalisation, hypervigilance… D’une adresse directe à un récit plus incarné, convoquant d’autres personnages, Panphobia donne à voir et à entendre la reconquête d’une identité et d’une forme de joie.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Panphobia
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Lila’s
8 rue Londe, 84 000 Avignon

à 16h, relâche les mercredis. Tel : 04 90 25 58 19. Durée : 1h.

 

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