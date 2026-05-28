Remonter à la source pour surmonter la catastrophe : la compagnie belge Les Ateliers de la Colline crée Les Enfants de la Vallée, spectacle pour tous publics à partir de 9 ans qui donne la parole aux grands oubliés des désastres naturels.

Pourquoi la rivière a-t-elle tout emporté sur son passage : voitures, maisons, jouets, meubles… ? C’est la question que se pose la petite Camille, dont le chien Larry a également disparu dans les flots. Depuis les inondations, elle n’a plus prononcé un mot. Quand retrouvera-t-elle la parole… ? Fruit d’une recherche documentaire menée auprès d’enfants ayant été victimes ou témoins de catastrophes naturelles, Les Enfants de la Vallée étudie les causes et les conséquences des événements climatiques extrêmes. Entre « récit épique, onirisme du conte et réalisme du témoignage », le spectacle mis en scène par Mathias Simons cherche à ouvrir « une voie pour mieux comprendre les grands bouleversements de notre époque et engage à explorer d’autres issues possibles pour le futur ».

Manuel Piolat Soleymat