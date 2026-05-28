La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

Mathias Simons monte « Les Enfants de la Vallée », un spectacle qui donne la parole aux grands oubliés des désastres naturels

Mathias Simons monte « Les Enfants de la Vallée », un spectacle qui donne la parole aux grands oubliés des désastres naturels - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Doms
©Les Enfants de la Vallée, mis en scène par Mathias Simons. © Dominique Houcmant
Les Enfants de la Vallée, mis en scène par Mathias Simons. © Dominique Houcmant

Théâtre des Doms / texte Mathias Simons et Caroline Lamarche / mise en scène Mathias Simons / à partir de 9 ans

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Remonter à la source pour surmonter la catastrophe : la compagnie belge Les Ateliers de la Colline crée Les Enfants de la Vallée, spectacle pour tous publics à partir de 9 ans qui donne la parole aux grands oubliés des désastres naturels.

Pourquoi la rivière a-t-elle tout emporté sur son passage : voitures, maisons, jouets, meubles… ? C’est la question que se pose la petite Camille, dont le chien Larry a également disparu dans les flots. Depuis les inondations, elle n’a plus prononcé un mot. Quand retrouvera-t-elle la parole… ? Fruit d’une recherche documentaire menée auprès d’enfants ayant été victimes ou témoins de catastrophes naturelles, Les Enfants de la Vallée étudie les causes et les conséquences des événements climatiques extrêmes. Entre « récit épique, onirisme du conte et réalisme du témoignage », le spectacle mis en scène par Mathias Simons cherche à ouvrir « une voie pour mieux comprendre les grands bouleversements de notre époque et engage à explorer d’autres issues possibles pour le futur ».

 

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Les Enfants de la Vallée
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Doms
1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne

à 10h30. Relâche le mercredi. Tél : 04 90 14 07 99. Durée : 1h. À partir de 9 ans.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Avec « Kiss », la compagnie Koutrajmé interroge le sentiment amoureux
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire