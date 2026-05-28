Dans la lignée de ses précédentes créations associant fiction et sciences sociales, Bérangère Jannelle présente Brioches et révolution ! : un spectacle pour deux interprètes qui éclaire notre époque en nous replongeant dans les premiers mois de la Révolution française.

« La période ciblée par le spectacle va du 5 mai, quand s’ouvrent les États généraux à Versailles, au 5 octobre, quand le Roi accepte la déclaration des droits comme préambule à la Constitution, sous la pression des femmes qui le font venir à Paris, au milieu du peuple », explique l’autrice et metteuse en scène Bérangère Jannelle. Sur le plateau, dans un « théâtre de table » à la fois ludique et instructif, deux députés (interprétés par Vincent Berger et Laureline Le Bris-Cep) nous font revivre ces quelques mois qui ont fondé la République et donné naissance à notre démocratie.

Une boulangerie de l’histoire

Maniant avec humour pain dur et brioches, café et chocolat, sucrières et moules à tarte…, les deux personnages mettent en relation hier et aujourd’hui dans ce qui fait penser à une « boulangerie de l’histoire ». Imaginé pour un public intergénérationnel, à partir de 11 ans, Brioches et révolution ! met en place « une arène pour la parole et la représentation ». Dérive autoritaire, contre-pouvoir, éducation, sécurité, violence, colonisation, libéralisme… En nous ramenant plus de deux cents ans en arrière, Bérangère Jannelle met en perspective des sujets atemporels et universels qui résonnent de manière troublante dans notre présent à l’avenir incertain.

Manuel Piolat Soleymat