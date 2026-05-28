Jacques Vincey adapte et met en scène le texte que Philippe Bordas consacre aux cyclistes, ces « aristos du populo », amants valeureux de la petite reine dont la conquête est une épopée terrible.

Flirter avec les limites de ce qui est humainement possible, suer sang et eau, tomber, se relever, tomber encore, n’avoir que ses mollets et une volonté de fer pour passer les cols et tressauter sur les pavés inégaux : le coureur cycliste est un héros sacrificiel et quasi un mythe. Le cyclisme est « le lieu infernal du maximalisme », écrit Philippe Bordas, qui, en héritier des grands dramaturges tragiques, interroge le moment où l’humain franchit la frontière du raisonnable. Jacques Vincey s’empare de cette matière littéraire qui est comme « une mythologie moderne, peuplée de Coppi, Anquetil, Hinault, Merckx, figures charismatiques qui ont sculpté notre imaginaire collectif ». La scénographie de Caty Olive, l’univers sonore d’Alexandre Meyer et la vidéo d’Othello Vilgard servent d’écrin à Léo Gardy qui pédale à la recherche de l’extase kinesthésique que décrit Alfred Jarry : « l’émotion esthétique de la vitesse dans le soleil et la lumière ». Effort, douleur, vitesse, exploit !

Catherine Robert