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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Forcenés » de Jacques Vincey est la mise en scène du texte de Philippe Bordas sur les cyclistes, ces « aristos du populo »

« Forcenés » de Jacques Vincey est la mise en scène du texte de Philippe Bordas sur les cyclistes, ces « aristos du populo » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11. Avignon
©Léo Gardy dans Forcenés. © Christophe Raynaud de Lage
Léo Gardy dans Forcenés. © Christophe Raynaud de Lage

Le 11 • Avignon / texte de Philippe Bordas / adaptation et mise en scène de Jacques Vincey

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Jacques Vincey adapte et met en scène le texte que Philippe Bordas consacre aux cyclistes, ces « aristos du populo », amants valeureux de la petite reine dont la conquête est une épopée terrible.

Flirter avec les limites de ce qui est humainement possible, suer sang et eau, tomber, se relever, tomber encore, n’avoir que ses mollets et une volonté de fer pour passer les cols et tressauter sur les pavés inégaux : le coureur cycliste est un héros sacrificiel et quasi un mythe. Le cyclisme est « le lieu infernal du maximalisme », écrit Philippe Bordas, qui, en héritier des grands dramaturges tragiques, interroge le moment où l’humain franchit la frontière du raisonnable. Jacques Vincey s’empare de cette matière littéraire qui est comme « une mythologie moderne, peuplée de Coppi, Anquetil, Hinault, Merckx, figures charismatiques qui ont sculpté notre imaginaire collectif ». La scénographie de Caty Olive, l’univers sonore d’Alexandre Meyer et la vidéo d’Othello Vilgard servent d’écrin à Léo Gardy qui pédale à la recherche de l’extase kinesthésique que décrit Alfred Jarry : « l’émotion esthétique de la vitesse dans le soleil et la lumière ». Effort, douleur, vitesse, exploit !

 

Catherine Robert

A propos de l'événement

Forcenés
du samedi 4 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026
Avignon Off. Le 11. Avignon
11, boulevard Raspail, 84000 Avignon

à 10h15, relâche les 10 et 17 juillet. Tél. : 04 84 51 20 10. Durée : 1h15.

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