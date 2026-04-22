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N°342
avril 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Vassilena Serafimova, la magicienne du marimba

Vassilena Serafimova, la magicienne du marimba - Critique sortie Classique / Opéra Poissy Théâtre de Poissy
©Légende : La percussionniste Vassilena Serafimova Crédit : Bojana Tatarska
Légende : La percussionniste Vassilena Serafimova Crédit : Bojana Tatarska

Philharmonie / Théâtre de Poissy / Musique contemporaine

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Le Théâtre de Poissy propose une Carte blanche à la percussionniste Vassilena Serafimova, conçue comme un pont entre les traditions de sa Bulgarie natale et la création contemporaine. Une artiste à découvrir aussi lors du week-end consacré au marimba à la Philharmonie.

En véritable ambassadrice du marimba, Vassilena Serafimova s’attache à ouvrir les horizons musicaux de son instrument. Pour la clôture de la saison du Théâtre de Poissy, elle fait dialoguer électro et chants ancestraux avec sa complice, la compositrice et DJ Chloé Thévenin, et le Choeur Vanya Moneva, connu depuis les années 50 comme une vitrine des traditions vocales de la Bulgarie. Le programme est repris pour l’ouverture du week-end dédié au marimba à la Philharmonie, avec une pièce participative d’Alexandros Markeas associant les artistes aux élèves de classes musicales. Le lendemain, la percussionniste donne le programme du disque qu’elle vient de sortir avec le Quatuor Ardeo. Melodies in a bottle invite à un voyage éclectique parmi des transcriptions de Vivaldi, Debussy, Satie, Cras, Gershwin et Pärt. En seconde partie de soirée, la soliste retrouve Thomas Enhco pour la création de Funambules II, onze ans après l’enregistrement du premier volume de ce duo pour piano et marimba mêlant arrangements de classiques et compositions personnelles.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Vassilena Serafimova
du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026
Théâtre de Poissy
place de la République, 78300 Poissy

à 20h30. Tél. : 01 39 22 55 92.

Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. Du 29 au 31 mai. Tél. : 01 44 84 44 84.

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