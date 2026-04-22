Vassilena Serafimova, la magicienne du marimba

Le Théâtre de Poissy propose une Carte blanche à la percussionniste Vassilena Serafimova, conçue comme un pont entre les traditions de sa Bulgarie natale et la création contemporaine. Une artiste à découvrir aussi lors du week-end consacré au marimba à la Philharmonie.

En véritable ambassadrice du marimba, Vassilena Serafimova s’attache à ouvrir les horizons musicaux de son instrument. Pour la clôture de la saison du Théâtre de Poissy, elle fait dialoguer électro et chants ancestraux avec sa complice, la compositrice et DJ Chloé Thévenin, et le Choeur Vanya Moneva, connu depuis les années 50 comme une vitrine des traditions vocales de la Bulgarie. Le programme est repris pour l’ouverture du week-end dédié au marimba à la Philharmonie, avec une pièce participative d’Alexandros Markeas associant les artistes aux élèves de classes musicales. Le lendemain, la percussionniste donne le programme du disque qu’elle vient de sortir avec le Quatuor Ardeo. Melodies in a bottle invite à un voyage éclectique parmi des transcriptions de Vivaldi, Debussy, Satie, Cras, Gershwin et Pärt. En seconde partie de soirée, la soliste retrouve Thomas Enhco pour la création de Funambules II, onze ans après l’enregistrement du premier volume de ce duo pour piano et marimba mêlant arrangements de classiques et compositions personnelles.

Gilles Charlassier